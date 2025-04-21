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 | Burak Ayaydın

Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: "Duygusal olarak zor"

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'dan açıklamalar geldi. Eyüpspor'un sosyal medya hesabına konuşan Arda Turan, Çaykur Rizespor ve Galatasaray süreçlerine değindi.

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Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 14:27
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 14:32

Arda Turan, ikas Eyüpspor'un gündemine dair kritik analizlerde bulundu. Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarını yorumlayan Arda Turan, duygusal bir geçiş olacağından bahsetti.

Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: "Duygusal olarak zor"

ARDA TURAN'DAN ÇAYKUR RİZESPOR MAÇIYLA İLGİLİ KRİTİKLER

"Çaykur Rizespor'u ve İlhan Palut hocayı performanslarından ve mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. Maçın hakemlerini tebrik ederim. Ümit hoca iletişime açık, iyi niyetli bir şekilde maçı yönetti. Fauller ve temas seviyesini yükseltmezsek Türk futbolunun kalitesini yükseltemeyiz. Onlardan ricam bunlara dikkat ederlerse futbolumuz adına daha iyi olacak. Maçı kaybettiğimiz için açıkçası çok üzgünüm. Rizespor gibi zorlu bir deplasmanda böyle oynadığınız bir maçı kaybetmemelisiniz. İlk yarıda üretkenlikten uzak olsak da topa sahip olduk ve oyunu istediğimiz gibi yönlendirdik, doğru oyunu oynadık. İlk yarıyı baştan sona muhteşem oynadık. Birebirleri daha iyi oynayabilirdik, half space koşularını daha iyi yapabilirdik, şut imkânlarımızı artırabilirdik. İkinci yarıda Çaykur Rizespor yaptığı oyuncu değişikliği ile teması artırdı. Zaman zaman temastan uzak kalınca duran top fırsatları verdik. Kolay fauller rakibimizi bizim sahamıza taşıdı. Bu anlara müdahale etmek için Halil ve Emre'yi oyuna aldık, Melih'i sağ beke gönderdik. Bu hamlelerimizle temas anlamında tekrar istediğimiz seviyeye çıktık. Oyunu tekrar iyi yönlendiriyorken talihsiz bir duran top golüyle geriye düştük. Oyunu çevirmek için elimizde olan bütün hamleleri kullanmaya çalıştık. Umut Bozok'un elimizdeki tek forvet olması, formasyon olarak değişikliğe gidemememiz hamlelerimizi kısıtladı. Söyleyebileceğim tek bir şey var oyuncularımızın bizi getirdiği konum, verdikleri mücadeleden dolayı hepsiyle gurur duyuyorum. Biz kimin ne dediğine bakmadan yolumuza devam edeceğiz."

Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: "Duygusal olarak zor"

GALATASARAY MAÇI HAKKINDA

"Önümüzdeki hafta ligin en güçlü takımlarından biri Galatasaray ile karşılaşacağız. Muhteşem bir hocaları var ve muhteşem bir oyun oynuyorlar, ligi adeta domine ettiler. Galatasaray'a saygımız çok büyük. Benim de yetiştiğim yere karşı oynamamız duygusal olarak zor ama oyunun güzellikleri bunlar. Biz ikas Eyüpspor'un hedefleri için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Pazar günü çok zor bir mücadele olacak ama en iyi halimizde olacağız. İnsanlara güzel futbol izlettirip kazanmaya çalışacağız. Pazar günü güzel bir gün bekliyor bizi, hayallerimizi süsleyen bir gün. Kadınları, çocukları ve gençleri maça bekliyoruz. Umarım Türk futbolunun geleceği adına güzel bir futbol izlettirebiliriz."

Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: "Duygusal olarak zor"

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA TURAN'IN PUAN ORTALAMASI KAÇ?
Genç çalıştırıcı, şu ana kadar Eyüpspor ile 79 mücadelede yer aldı ve maç başına 1.85 puan ortalaması yakaladı.
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