Victor Osimhen'in yeni adresini duyurdular: Galatasaray'da transfer gerçekleşiyor!

Galatasaray'da Victor Osimhen transferiyle ilgili somut bir gelişme yaşandı. Nijeryalı golcünün geleceğinin İngiltere'de olacağı ve yaz dönemi için şimdiden anlaşma sağlandığı iddia edildi.

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN TRANSFERİ

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı ve performansından çok memnun kaldığı Victor Osimhen, an itibarıyla İngiltere yolcusu! Nijerya basını, yıldız golcünün Manchester United ile ön anlaşmaya vardığını ve gelecek yaz döneminde transfer sürecinin resmen sonuçlanacağını açıkladı.

VICTOR OSIMHEN VE GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı kırmızılı formayla bu sezon 34 maça çıkan Osimhen, şu ana kadar 29 gol attı ve 6 asist yaptı.