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 | Burak Ayaydın

Victor Osimhen'in yeni adresini duyurdular: Galatasaray'da transfer gerçekleşiyor!

Galatasaraylı Victor Osimhen için yeni adres duyuruldu. Uzun zamandır dünya devleriyle anılan Victor Osimhen, Galatasaray sonrasında rotayı İngiltere'ye kırıyor.

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Victor Osimhen'in yeni adresini duyurdular: Galatasaray'da transfer gerçekleşiyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 09:29

Galatasaray'da Victor Osimhen transferiyle ilgili somut bir gelişme yaşandı. Nijeryalı golcünün geleceğinin İngiltere'de olacağı ve yaz dönemi için şimdiden anlaşma sağlandığı iddia edildi.

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN TRANSFERİ

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı ve performansından çok memnun kaldığı Victor Osimhen, an itibarıyla İngiltere yolcusu! Nijerya basını, yıldız golcünün Manchester United ile ön anlaşmaya vardığını ve gelecek yaz döneminde transfer sürecinin resmen sonuçlanacağını açıkladı.

VICTOR OSIMHEN VE GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı kırmızılı formayla bu sezon 34 maça çıkan Osimhen, şu ana kadar 29 gol attı ve 6 asist yaptı.

Victor Osimhen'in yeni adresini duyurdular: Galatasaray'da transfer gerçekleşiyor!

Sıkça Sorulan Sorular

OSIMHEN İÇİN NE KADAR BONSERVİS İSTENİYOR?
Napoli, yıldız golcü için 70 milyon Euro civarında teklif bekliyor.
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ETİKETLER
#victor osimhen
#Galatasaray Transferleri
#Transfer Haberleri
#Spor
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