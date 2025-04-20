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 | Burak Ayaydın

Galatasaray'a transferde Eren Elmalı sürprizi: Ajax resmen devrede!

Galatasaray'ın Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Eren Elmalı için an itibarıyla Ajax da nabız yokluyor. Hollanda ekibi, Eren Elmalı ile daha önce de ilgilenmiş ama Trabzonspor'dan Galatasaray'a geçiş sürecinde transfer operasyonunu tamamlayamamıştı.

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Galatasaray'a transferde Eren Elmalı sürprizi: Ajax resmen devrede!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 14:20
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 14:20

Eren Elmalı'nın Trabzonspor'dan Galatasaray'a flaş transferinden sonra şimdi de Ajax ihtimali gündeme geldi. Eren Elmalı'yı uzun zamandır listesinde tutan Ajax, Trabzonspor ve Galatasaray anlaşmasının ardından kritik transferin maliyetine dair araştırmalar yapmaya devam ediyor.

EREN ELMALI İÇİN TRABZONSPOR VE GALATASARAY TRANSFERİNDEN SONRA AJAX SÜRPRİZİ

Eren Elmalı ile Kasımpaşa döneminden bu yana ilgilenen ama sıkıntılı süreçlerden geçerken transfer hamlesi yapmakta geç kalan Ajax, milli oyuncu için ciddi anlamda planlamalara başladı. Francesco Farioli yönetiminde son zamanlarda daha istikrarlı bir yapıya bürünen Ajax, Trabzonspor ve Galatasaray süreçlerinden sonra yetenekli sol bekin maliyet-performans analizi için kritik bir çalışma yürütüyor. Esasen ise Eren Elmalı'dan yüksek verim alınabileceği konusunda yönetimde fikir birliği sağlanırsa, gelecek yaz dönemine doğru Galatasaray'ın kapısı çalınacak. Hollanda basınına göre ise transferdeki tüm kritikler, Farioli'nin Ajax ile ne kadar süre devam edeceğine bağlı.

Galatasaray'a transferde Eren Elmalı sürprizi: Ajax resmen devrede!

EREN ELMALI'NIN GALATASARAY PERFORMANSI

Ara transferde Trabzonspor'dan Galatasaray'a gelen Eren Elmalı, şu ana kadar sarı kırmızılı formayla 10 maça çıktı ve yüksek tempolu oyunuyla dikkatleri üzerine çekti.

TRABZONSPOR DA PAY ALACAK

Karadeniz ekibinin, sonraki satış bedelindeki kâr üzerinden %25 pay alma hakkı bulunuyor.

Sıkça Sorulan Sorular

EREN ELMALI'NIN BONSERVİS BEDELİ NE KADAR?
Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro gösterilen milli sol bek için 10 milyon Euro ve üstünde tekliflere sıcak bakılıyor.
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ETİKETLER
#trabzonspor
#eren elmalı
#Transfer Haberleri
#Ajax
#Galatasaray Yönetimi
#Spor
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