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 | Burak Ayaydın

Acun Ilıcalı bin pişman: Fenerbahçe'den sonra Hull City'nin faturası da ağır oldu!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Hull City için verdiği Liam Rosenior kararının pişmanlığını yaşıyor. Fenerbahçe ve Hull City'nin yönetim sürecini aynı anda götüren Acun Ilıcalı, İngiliz ekibi adına yaptığı Liam Rosenior hamlesiyle Ada'daki taraftarlar tarafından da eleştirilmeye başlandı. Esasen ise Acun Ilıcalı, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından da uzun zamandır ciddi anlamda tartışılıyordu.

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Acun Ilıcalı bin pişman: Fenerbahçe'den sonra Hull City'nin faturası da ağır oldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 11:34

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Liam Rosenior'u Hull City'den göndermenin bedelini ödüyor. Liam Rosenior sonrasında Hull City'de kaos hakimken, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın yolları ayırdığı İngiliz teknik adam ise başarıdan başarıya koşuyor. Kritik karar ve akabindeki süreçten hareketle, taraftarlardan Acun Ilıcalı için sert eleştiriler gelmeye başladı.

ACUN ILICALI FENERBAHÇE'DEN SONRA HULL CITY'DE DE ELEŞTİRİ KONUSU OLDU

Fenerbahçe için yaptığı hamlelerle çok tartışılan Acun Ilıcalı, şimdi de Hull Cityli taraftarlar tarafından sosyal medyada eleştirilmeye başlandı! Geçtiğimiz yaz Liam Rosenior'u Hull City'den gönderen Acun Ilıcalı'ya, İngiliz hocanın Fransa'daki başarısıyla birlikte nüktedan yorumlar yapıldı. Fenerbahçe'deki başarısızlığın bir benzerinin Hull City'de süregeldiğini söyleyen İngiliz taraftarlar, Liam Rosenior'un Strasbourg ile Fransa'da yaptıklarından çok etkilendi.

Acun Ilıcalı bin pişman: Fenerbahçe'den sonra Hull City'nin faturası da ağır oldu!

ACUN ILICALI'NIN HULL CITY'DEN GÖNDERDİĞİ LIAM ROSENIOR ÇOK BAŞARILI OLDU

Hull City ile geçen sezon play-off'un kıyısından dönen Liam Rosenior, aslında İngiliz kulüp için zincirleri kırmaya çok yaklaşmıştı. Ardından ise 'futbol görüşlerimiz uymuyor' diyerek Liam Rosenior'u gönderen Acun Ilıcalı, Hull City ile bu sezon kümede kalma yarışı vermeye başladı! Süreçten çok rahatsız olan Hull taraftarları sosyal medyada Acun Ilıcalı'yı eleştirirken, Rosenior'un Fransa'daki başarısını da öne çıkardı. Zira Liam Rosenior, an itibarıyla Strasbourg'u Ligue 1 beşinciliğine yerleştirmiş durumda ve ikinciyle de arasında sadece 4 puanlık fark var! Strasbourg için hayal edilenin ötesinde işler yapan Rosenior'un, Hull'da devam etmesi halinde bu sene daha da başarılı olacağı düşünülüyordu.

Acun Ilıcalı bin pişman: Fenerbahçe'den sonra Hull City'nin faturası da ağır oldu!

LIAM ROSENIOR'UN STRASBOURG PERFORMANSI

Mütevazı bir kadroyla Ligue 1'de iddialı bir konuma gelen Liam Rosenior, Fransız ekibiyle şu ana kadar 33 mücadelede yer aldı ve maç başına 1.73 puan ortalaması yakaladı.

Sıkça Sorulan Sorular

ROSENIOR HULL CITY'DE KAÇ MAÇA ÇIKTI?
Genç hoca, Acun Ilıcalı'nın takımında 78 maçta yer almıştı.
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ETİKETLER
#acun ılıcalı
#hull city
#hull city
#Fransa Ligue 1
#Fenerbahçe Takımı
#Transfer Krizi
#Liam Rosenior
#Strasbourg
#Spor
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