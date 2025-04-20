Volkan Demirel imzayı atıyor: Süper Lig'de büyük sürpriz!

Volkan Demirel için Süper Lig'e dönüş süreci resmen başladı. Son olarak Bodrum FK'yı çalıştıran Volkan Demirel; an itibarıyla Süper Lig'e yeniden dönüş hazırlığında, işte flaş gelişmenin tüm ayrıntıları.

Volkan Demirel Bodrum FK sürecinin ardından yeniden Süper Lig'e dönüyor. Bodrum FK ile beklentileri karşılayamayan Volkan Demirel'e, Süper Lig ekibi Göztepe şans vermeye hazırlanıyor. Genç çalıştırıcı için kritik bir süreç söz konusu.

VOLKAN DEMİREL İÇİN BODRUM FK SONRASINDA SÜPER LİG'DE GÖZTEPE KRİTİĞİ

Volkan Demirel, Fenerbahçe'deki efsane kalecilik yıllarından sonra antrenörlük dönemine geçiş yapmıştı. Akabinde ise Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Bodrum FK ile teknik adamlık kariyerini ilerleten Volkan Demirel; ara ara iyi performanslar göstermiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Bu süreç haricinde televizyonda spor yorumculuğu da yapan eski kaleci, futbola bakış açısı ve yaptığı analizler ile çok ses getirmişti! An itibarıyla ise bu yaşananlardan hareketle Volkan Demirel'in vizyonundan memnun olan Göztepe, genç çalıştırıcı için planlar yapmaya başladı.

VOLKAN DEMİREL İÇİN GÖZTEPE SÜRECİ

Süper Lig'de uzun süredir galip gelemeyen Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yarı finale kalmış durumda. Kupadaki başarıdan hareketle Stanimir Stoilov ile yola devam eden İzmir ekibi, turnuvadan elenilmesi halindeyse Bulgar teknik adamla yolları ayırmayı ve Volkan Demirel'e imza attırmayı planlıyor.

VOLKAN DEMİREL'DEN ÖNCE AYKUT KOCAMAN'IN İSMİ GEÇMİŞTİ

Süper Lig'de kritik zamanlardan geçen Göztepe için Volkan Demirel öncesinde de Aykut Kocaman'ın ismi gündeme taşınmıştı.

GÖZTEPE'NİN GÜNDEMİNDEKİ VOLKAN DEMİREL'İN BODRUM FK PERFORMANSI

Bodrum FK'nın zor döneminde takımın başına geçen Volkan Demirel, sıkıntılı bir performans göstermiş ve 13 mücadelede maç başına 0.77 puan ortalaması yakalayabilmişti.