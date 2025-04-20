Volkan Demirel imzayı atıyor: Süper Lig'de büyük sürpriz!

Volkan Demirel için Süper Lig'e dönüş süreci resmen başladı. Son olarak Bodrum FK'yı çalıştıran Volkan Demirel; an itibarıyla Süper Lig'e yeniden dönüş hazırlığında, işte flaş gelişmenin tüm ayrıntıları.
Volkan Demirel Bodrum FK sürecinin ardından yeniden Süper Lig'e dönüyor. Bodrum FK ile beklentileri karşılayamayan Volkan Demirel'e, Süper Lig ekibi Göztepe şans vermeye hazırlanıyor. Genç çalıştırıcı için kritik bir süreç söz konusu.
Volkan Demirel, Fenerbahçe'deki efsane kalecilik yıllarından sonra antrenörlük dönemine geçiş yapmıştı. Akabinde ise Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Bodrum FK ile teknik adamlık kariyerini ilerleten Volkan Demirel; ara ara iyi performanslar göstermiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Bu süreç haricinde televizyonda spor yorumculuğu da yapan eski kaleci, futbola bakış açısı ve yaptığı analizler ile çok ses getirmişti! An itibarıyla ise bu yaşananlardan hareketle Volkan Demirel'in vizyonundan memnun olan Göztepe, genç çalıştırıcı için planlar yapmaya başladı.
Süper Lig'de uzun süredir galip gelemeyen Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yarı finale kalmış durumda. Kupadaki başarıdan hareketle Stanimir Stoilov ile yola devam eden İzmir ekibi, turnuvadan elenilmesi halindeyse Bulgar teknik adamla yolları ayırmayı ve Volkan Demirel'e imza attırmayı planlıyor.
Süper Lig'de kritik zamanlardan geçen Göztepe için Volkan Demirel öncesinde de Aykut Kocaman'ın ismi gündeme taşınmıştı.
Bodrum FK'nın zor döneminde takımın başına geçen Volkan Demirel, sıkıntılı bir performans göstermiş ve 13 mücadelede maç başına 0.77 puan ortalaması yakalayabilmişti.