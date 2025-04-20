Galatasaraylı Lucas Torreira'nın transferi netleşti: Boca Juniors istiyordu!

Galatasaray'da Lucas Torreira ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Uzun zamandır Boca Juniors'un transfer etmek istediği Lucas Torreira için Galatasaray yönetiminden sürpriz bir hamle geldi.

Lucas Torreira'nın Boca Juniors'a transferi uzun zamandır spor gündemini meşgul ederken, Galatasaray yönetiminden kritik bir adım atıldı. Lucas Torreira ile yola devam etmek isteyen Galatasaray, sözleşme uzatmak için Uruguaylı ön libero ile görüşmelere başladı.

GALATASARAY'DA LUCAS TORREIRA TRANSFERİ NETLEŞTİ

Lucas Torreira'nın transfer olmasını istemeyen Galatasaray, bu konuda net bir adım attı ve tecrübeli oyuncuyla sözleşme görüşmelerine başladı! Şu anki sözleşmesi 2026 yazında bitecek Uruguaylı yıldıza, çok daha iyi kontrat önerilecek ve revize gerçekleştirilerek olası ayrılığın önüne geçilecek.

BOJA JUNIORS LUCAS TORREIRA'YI EPEYDİR İSTİYOR

Lucas Torreira ile uzun zamandır ilgilenen Boca'da, geçtiğimiz dönemde transfere dair olumlu açıklamalar da gelmişti.

LUCAS TORREIRA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 42 maça çıkan Lucas Torreira, 3 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.