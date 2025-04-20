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 | Sule Altinel

Immobile'den altın ayakkabı ile manidar paylaşım!

Beşiktaş'ın Göztepe ile oynadığı maçı yedek kulübesinde tamamlayan ve 2025 yılının en suskun futbolcusu seçilen Ciro Immobile, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Altın Ayakkabı ödülü ile fotoğrafını paylaşan deneyimli futbolcu, "Telefon, bu mücevheri anılardan çıkardı." ifadelerini kullandı.

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Immobile'den altın ayakkabı ile manidar paylaşım!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 03:49
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 03:49

Siyah-beyaz formayla Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan ama 2025'te en başarısız isim olan 35 yaşındaki Ciro Immobil'den gece yarısı sosyal medyadan dikkat çeken paylaşım geldi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hafta içinde katıldığı canlı yayında İtalyan futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılabileceğini söylemişti.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA

Immobile ise daha sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, siyah-beyazlı formayla ligde kalan haftalarda ve gelecek sezon mücadele etmek için motive olduğunu açıkladı.

Immobile'den altın ayakkabı ile manidar paylaşım!

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan 35 yaşındaki santrfor, Beşiktaş formasının kendisi için çok büyük bir anlam taşıdığını belirterek şöyle dedi:

"Geçtiğimiz temmuz ayında büyük bir heyecan ve mutlulukla İstanbul'a geldim. Sezonun geri kalan kısmı için motiveyim ve gelecek yıl adına daha da motiveyim. Böylesine köklü ve saygın bir kulübün parçası olmak, her gün bana ekstra motivasyon sağlıyor. Tek isteğim, Beşiktaş için mücadele etmek ve bu kutsal formayı en iyi şekilde temsil etmek."

ALTIN AYAKKABI İLE MESAJ

Bu gelişmelerin ardından İtalyan golcü, Göztepe maçını yedek kulübesinde tamamladı.

Immobile, Göztepe maçının ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Altın Ayakkabı ile fotoğrafını paylaştı. Immobile, bu paylaşımında, "Telefon, bu mücevheri anılardan çıkardı." ifadelerini kullandı.

Immobile'den altın ayakkabı ile manidar paylaşım!

Bu sezon siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 36 maça çıkan Immobile, 15 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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