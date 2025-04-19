Göztepe - Beşiktaş maçı canlı anlatım

İstanbul
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin detayları tgrthaber.com'da...
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşma Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanıyor.
1' Maç başladı.
GOL! 10' Rashica çizgiden içeri çevirdi, Rafa Silva tek vuruşla topu ağlara gönderdi.
Göztepe: Lis, Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, İsmail Köybaşı, Dennis, Doğan Erdoğan, Tijanic, Emersonn, Romulo.
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Mustafa Hekimoğlu.
Müsabakada Ozan Ergün düdük çalıyor. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Murat Temel üstleniyor.