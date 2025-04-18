Mesut Bakkal MKE Ankaragücü'ndeki görevini bıraktığını açıkladı!

Trendyol 1. Lig'in 35. hafta maçında Manisa FK deplasmanında 2-1 mağlup olan Başkent ekibi Ankaragücü'nde teknik direktör Mesut Bakkal açıklamalarda bulundu.

"ZORLAMAYA GEREK YOK"

Futbolcular hakkında konuşan Mesut Bakkal, "Soyunma odasına para geliyor, dil döküyoruz, konuşuyoruz, oyuncuların umurunda değil. Ben şimdi yönetimle konuşacağım, olmuyor, zorlamaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

"BENDEN ÖNCE 4 HOCA GİTMİŞ"

Açıklamalarına devam eden Mesut Bakkal, "Ben şimdi gidiyorum, benden önce 4 hoca gitmiş. Ya bu oyuncular, adamlar mücadele etmiyor, bu nasıl bir oyun? Bu nasıl mücadele? Oyuncuları suçlamak gerekiyorsa suçlayacağım, ben böyle bir şey görmedim. 11 tane oyuncu değiştirme hakkım olsa, devre arası hepsini değiştirirdim. Biraz haysiyet ya, biraz karakter" şeklinde konuştu.

"ANKARAGÜCÜ HATRINA GELDİM"

Ayrıca Mesut Bakkal son olarak, "Ben buraya sırf Ankaragücü hatırına geldim, bir TL de para konuşmadım. Ama nasıl bir tablo ile karşılaştım, bu nasıl vurdumduymaz oyuncu grubu yahu, sorun bensem alın bırakıyorum" dedi.