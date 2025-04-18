Mesut Bakkal MKE Ankaragücü'ndeki görevini bıraktığını açıkladı!

Trendyol 1. Lig takımı MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Manisa FK maçından sonra istifa etti.
Trendyol 1. Lig'in 35. hafta maçında Manisa FK deplasmanında 2-1 mağlup olan Başkent ekibi Ankaragücü'nde teknik direktör Mesut Bakkal açıklamalarda bulundu.
Futbolcular hakkında konuşan Mesut Bakkal, "Soyunma odasına para geliyor, dil döküyoruz, konuşuyoruz, oyuncuların umurunda değil. Ben şimdi yönetimle konuşacağım, olmuyor, zorlamaya gerek yok" ifadelerini kullandı.
Açıklamalarına devam eden Mesut Bakkal, "Ben şimdi gidiyorum, benden önce 4 hoca gitmiş. Ya bu oyuncular, adamlar mücadele etmiyor, bu nasıl bir oyun? Bu nasıl mücadele? Oyuncuları suçlamak gerekiyorsa suçlayacağım, ben böyle bir şey görmedim. 11 tane oyuncu değiştirme hakkım olsa, devre arası hepsini değiştirirdim. Biraz haysiyet ya, biraz karakter" şeklinde konuştu.
Ayrıca Mesut Bakkal son olarak, "Ben buraya sırf Ankaragücü hatırına geldim, bir TL de para konuşmadım. Ama nasıl bir tablo ile karşılaştım, bu nasıl vurdumduymaz oyuncu grubu yahu, sorun bensem alın bırakıyorum" dedi.