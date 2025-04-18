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 | Eyüp Ensar Yeşil

Mesut Bakkal MKE Ankaragücü'ndeki görevini bıraktığını açıkladı!

Trendyol 1. Lig takımı MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Manisa FK maçından sonra istifa etti.

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Mesut Bakkal MKE Ankaragücü'ndeki görevini bıraktığını açıkladı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 23:28
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 23:39

Trendyol 1. Lig'in 35. hafta maçında Manisa FK deplasmanında 2-1 mağlup olan Başkent ekibi Ankaragücü'nde teknik direktör Mesut Bakkal açıklamalarda bulundu.

Mesut Bakkal MKE Ankaragücü'ndeki görevini bıraktığını açıkladı!

"ZORLAMAYA GEREK YOK"

Futbolcular hakkında konuşan Mesut Bakkal, "Soyunma odasına para geliyor, dil döküyoruz, konuşuyoruz, oyuncuların umurunda değil. Ben şimdi yönetimle konuşacağım, olmuyor, zorlamaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

Mesut Bakkal MKE Ankaragücü'ndeki görevini bıraktığını açıkladı!

"BENDEN ÖNCE 4 HOCA GİTMİŞ"

Açıklamalarına devam eden Mesut Bakkal, "Ben şimdi gidiyorum, benden önce 4 hoca gitmiş. Ya bu oyuncular, adamlar mücadele etmiyor, bu nasıl bir oyun? Bu nasıl mücadele? Oyuncuları suçlamak gerekiyorsa suçlayacağım, ben böyle bir şey görmedim. 11 tane oyuncu değiştirme hakkım olsa, devre arası hepsini değiştirirdim. Biraz haysiyet ya, biraz karakter" şeklinde konuştu.

Mesut Bakkal MKE Ankaragücü'ndeki görevini bıraktığını açıkladı!

"ANKARAGÜCÜ HATRINA GELDİM"

Ayrıca Mesut Bakkal son olarak, "Ben buraya sırf Ankaragücü hatırına geldim, bir TL de para konuşmadım. Ama nasıl bir tablo ile karşılaştım, bu nasıl vurdumduymaz oyuncu grubu yahu, sorun bensem alın bırakıyorum" dedi.

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ETİKETLER
#Spor
#ankaragücü
#teknik direktör
#yönetim
#oyuncular
#Mesut Bakkal
#1. Lig
#Maç Analizi
#Teknik Başkanlık
#Spor
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