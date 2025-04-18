Galatasaray - Bodrum FK maçı canlı anlatım

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile Bodrum FK karşı karşıya gelecek. Mücadelenin detayları tgrthaber.com'da...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK'yı konuk edecek. Karşılaşma Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak.
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.
Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Herelle, Ali Aytemur, Ege Bilsel, Ahmet Aslan, Taylan Antalyalı, Fredy, Okita, Bardhi.
Müsabakada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Serkan Çimen üstlenecek.