Barcelona'dan müthiş geri dönüş! Şampiyonluk için dev adım

Barcelona, evinde 3-1 geriye düştüğü maçta Celta Vigo’yu 4-3 mağlup ederek liderliğini korudu ve şampiyonluk yolunda büyük motivasyon kazandı.

İspanya futbol ligi La Liga'nın 32. haftasında lider Barcelona, evinde Celta Vigo’yu ağırladı. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Katalan ekibi, adeta kabus gibi bir ikinci yarı yaşasa da pes etmedi ve maçı çevirmeyi başardı.

İLK YARIDA DENGE VARDI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Barça, 12. dakikada Ferran Torres’in golüyle öne geçti. Ancak bu üstünlük sadece 3 dakika sürdü. 15. dakikada sahneye çıkan Borja Iglesias, skoru eşitledi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

CELTA VIGO ŞOKU: SKOR 3-1 OLDU

İkinci yarıya etkili başlayan konuk ekip, 52 ve 62. dakikalarda yine Iglesias’ın golleriyle 3-1 öne geçti. Stadyumda soğuk duş etkisi yaratan bu goller sonrası Barcelona taraftarları kısa süreli bir sessizliğe gömüldü.

BARÇA VİTES YÜKSELTTİ: GERİ DÖNÜŞ BAŞLADI

İkinci yarıya da tutuk başlayan Barça'ya umudu 64. dakikada Dani Olmo'nun golü verdi. Katalan ekibi, bu golden sadece dört dakika sonra Raphinha ile skoru 3-3’e getirdi ve oyunun kontrolünü tamamen eline alarak rakip kalede baskısını artırdı.

90+6'DA GELEN ZAFER

Maçın son anlarında Dani Olmo’ya yapılan faul sonrası VAR incelemesiyle penaltı kararı çıktı. 90+6’da topun başına geçen Raphinha, soğukkanlı bir vuruşla ağları sarsarak takımına 3 puanı getirdi.

Bu kritik galibiyetle puanını 73'e yükselten Barcelona, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Avrupa kupalarına katılma hedefindeki Celta Vigo ise 43 puanda kaldı.