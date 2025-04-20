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Editor
 | Sule Altinel

Süper Lig'e yükselen ilk takım Kocaelispor oldu! Taraftarlar sokaklara döküldü

Sezonunu bitime 4 hafta kala Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen takım Kocaelispor oldu. Takımın taraftarları şampiyonluğu kutlamak için sokaklara döküldü.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 01:30
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 02:00

Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan Fatih Karagümrük-Boluspor maçının 1-0 sona ermesinin ardından Kocaelispor'un Trendyol Süper Lig'e yükselmesi kesinleşti. Maçın bitiş düdüğü ile Kocaelisporlu taraftarlar sokaklara döküldü.

Süper Lig'e yükselen ilk takım Kocaelispor oldu! Taraftarlar sokaklara döküldü

Ellerinde bayraklarla kutlama yapan taraftarlar, meşaleler yaktı. Taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş yayınladığı mesajda, "1. Lig'de 2024-2025 sezonunu bitime 4 hafta kala garantileyerek Süper Lig'e yükselme başarısını gösteren Kocaelispor'u tebrik ediyor, başta Başkan Recep Durul olmak üzere yönetim kurulu, teknik ekip ile futbolcu kardeşlerimize, taraftarlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Süper Lig'e yükselen ilk takım Kocaelispor oldu! Taraftarlar sokaklara döküldü

"ŞAMPİYONLUK KENTE ARMAĞAN OLSUN"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise alana cep telefonu ile bağlanarak taraftarlara seslendi. Büyükakın, "Bu başarı Kocaelispor'a inanların başarısı. Hepinizi yürekten kutluyorum. Bu şampiyonluk tüm kente armağan olsun. İnşallah çok daha büyük başarılara imza atacağız. Bu gece gönlünüzce eğlenin. Şampiyonluk hayırlı olsun. Hasret bitti" diye konuştu.

Süper Lig'e yükselen ilk takım Kocaelispor oldu! Taraftarlar sokaklara döküldü
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ETİKETLER
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#yükseliş
#Atatürk Stadyumu
#1 Lig
#Spor
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