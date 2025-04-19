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 | Burak Ayaydın

Roberto Firmino transferi gerçekleşiyor: Süper Lig devinden sürpriz hamle!

Fenerbahçe'de Roberto Firmino transferi için çalışmalar başladı. Gelecek sezonun kadro planlamalarını tasarlayan Fenerbahçe yönetimi, Suudi Arabistan basınının haberine göre Roberto Firmino transferi için resmen devreye girdi. İşte flaş gelişmenin tüm ayrıntıları.

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Roberto Firmino transferi gerçekleşiyor: Süper Lig devinden sürpriz hamle!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
19.04.2025
saat ikonu 15:35
|
GÜNCELLEME:
19.04.2025
saat ikonu 15:37

Fenerbahçe'de yeni transfer hedefi Roberto Firmino oldu. Gelecek yıl için daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe yönetimi, Roberto Firmino için resmi temaslara başladı.

FENERBAHÇE'DE ROBERTO FIRMINO TRANSFERİ

Fenerbahçe'de yeni forvet transferi olarak Roberto Firmino listenin başına yazıldı! Suudi Arabistan basını Fenerbahçe'nin Roberto Firmino için ilk temaslara başladığını duyururken, ayrıca da Al Ahli'nin sürpriz transferin önünü açmak istediğini belirtti. Son oyuncu kayıt döneminde Roberto Firmino'yu lig kadrosuna yazmayan Al Ahli, sözleşmesinin son senesine girecek olan Brezilyalı yıldızın ayrılığına olumlu yaklaşıyor. 33 yaşındaki forveti gözden çıkarmış olan Suudi yönetiminin, bonservis bedeli talep etmeden de transfere izin vereceği düşünülüyor.

Roberto Firmino transferi gerçekleşiyor: Süper Lig devinden sürpriz hamle!

FENERBAHÇE'DE ROBERTO FIRMINO YATIRIMI

Suudi Arabistan'da sürpriz şekilde kadro dışı bırakılan Roberto Firmino, Fenerbahçe yönetimi tarafından kritik bir transfer hamlesi olarak görülüyor. 33 yaşındaki oyuncunun en az 3 yıl daha Süper Lig seviyesinde rahat oynayacağını düşünen Fenerbahçe yönetimi, Edin Dzeko sonrası için Roberto Firmino ile anlaşmak istiyor.

ROBERTO FIRMINO'NUN SUUDİ ARABİSTAN TRANSFERİ ŞAŞIRTMIŞTI

2023 yazında Liverpool'dan Suudi Arabistan'a geçiş yapan Firmino, 30 yaşında böyle bir tercih yapmasıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. An itibarıyla bugün gelinen noktadaysa Brezilyalı hücumcu yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor.

Roberto Firmino transferi gerçekleşiyor: Süper Lig devinden sürpriz hamle!

ROBERTO FIRMINO'NUN PERFORMANSI

Al Ahli ile bu sezon 28 maça çıkan Roberto Firmino, 10 gol ile 7 asistlik etkileyici bir katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

FIRMINO'NUN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Yıldız hücumcunun kontratı 2026 yazında sona erecek.
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