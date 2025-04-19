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 | Burak Ayaydın

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'deki geleceği netleşti: Brezilya Milli Takımı için kararını verdi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Brezilya Milli Takımı ile ilgili kararını verdi. Portekizli hocanın sürece yaklaşımını, Brezilya basını duyurdu.

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Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'deki geleceği netleşti: Brezilya Milli Takımı için kararını verdi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
19.04.2025
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
19.04.2025
saat ikonu 14:41

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bir süredir Brezilya Milli Takımı ile anılıyordu. Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmayacağı merak edilen Jose Mourinho, Brezilya Milli Takımı için olumsuz karar verdi.

FENERBAHÇE JOSE MOURINHO İLE DEVAM EDECEK

Brezilya Milli Takımı ile adı geçen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, an itibarıyla teklifi kabul etmedi ve Fenerbahçe'de kalmak istedi. Süreçten hareketle uzun zamandır ayrılacağı gündeme taşınan deneyimli hoca, Brezilya Futbol Federasyonu'na kararını bildirdi.

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'deki geleceği netleşti: Brezilya Milli Takımı için kararını verdi!

JOSE MOURINHO'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile şu ana kadar 49 mücadelede boy gösteren Mourinho, maç başına 2.12 puan ortalaması yakaladı.

Sıkça Sorulan Sorular

JOSE MOURINHO FENERBAHÇE'YE NASIL GELMİŞTİ?
Portekizli hoca, Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un başkanlık yarışının vaadi olarak Fenerbahçe'ye gelmişti.
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ETİKETLER
#jose mourinho
#Brezilya milli takımı
#Fenerbahçe Takımı
#Spor
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