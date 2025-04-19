Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş kritiği: Resmi açıklama geldi!

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş için açıklama geldi. Sarı lacivertli kulüp, deneyimli orta sahanın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş için tedavi sürecine dair paylaşım geldi. Fenerbahçe kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın tedavisine, an itibarıyla hastanede devam edilmesine karar verildi.

FENERBAHÇE'DEN MERT HAKAN YANDAŞ İÇİN AÇIKLAMA

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Mert Hakan Yandaş’ın devam eden tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu neticesinde sürece Ataşehir Hastanesi'nde devam edilmesi kararı verilmiştir. Kaptanlarımızdan Mert Hakan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

https://x.com/Fenerbahce/status/1913523058855313442

MERT HAKAN YANDAŞ'IN BU SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe ile bu sezon 27 maça çıkan Mert Hakan, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.