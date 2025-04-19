Burak Yılmaz Rıza Çalımbay'ı devirdi: Süper Lig'de kazanan Kasımpaşa oldu!

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Burak Yılmaz yönetimindeki Kasımpaşa, Rıza Çalımbay'ın ekibi Sivasspor'u mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.