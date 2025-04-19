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 | Burak Ayaydın

Burak Yılmaz Rıza Çalımbay'ı devirdi: Süper Lig'de kazanan Kasımpaşa oldu!

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Burak Yılmaz yönetimindeki Kasımpaşa, Rıza Çalımbay'ın ekibi Sivasspor'u mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

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Burak Yılmaz Rıza Çalımbay'ı devirdi: Süper Lig'de kazanan Kasımpaşa oldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
19.04.2025
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
19.04.2025
saat ikonu 17:12

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'u ağırladı. İstanbul'daki mücadele, ev sahibinin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Burak Yılmaz'ın ekibinin golleri 6. dakikada Can Keleş, 34. dakikada Mamadou Fall ve 90+9. dakikada Aytaç Kara'dan (P) gelirken; Rıza Çalımbay'ın öğrencilerinin tek skoru ise 84. dakikada Fode Koita'dan geldi.

Burak Yılmaz Rıza Çalımbay'ı devirdi: Süper Lig'de kazanan Kasımpaşa oldu!

Kasımpaşa bu galibiyetle puanını 42'ye yükseltirken, Sivasspor ise 31 puanda kaldı.

Burak Yılmaz Rıza Çalımbay'ı devirdi: Süper Lig'de kazanan Kasımpaşa oldu!

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal.

Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku (Dk. 67 Piatkowski), Yasin Özcan, Rodrigues, Cafu (Dk. 90+11 Taylan Utku Aydın), Fall, Aytaç Kara (Dk. 90+11 Yusuf İnci), Ben Ouanes (Dk. 90+10 Barak), Can Keleş (Dk. 90 Brekalo), Da Costa.

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Turgunboev, Sundberg, Camara, Uğur Çiftçi, Tolga Ciğerci (Dk. 83 Pritchard), Bekir Turaç Böke (Dk. 54 Rodrigues), Moutoussamy, Efkan Bekiroğlu, Simic (Dk. 73 Koita), Manaj.

Goller: Dk. 6 Can Keleş, Dk. 34 Fall, Dk. 90+9 Aytaç Kara (Penaltıdan) (Kasımpaşa), Dk. 84 Koita (Net Global Sivasspor).

Sarı kartlar: Dk. 31 Ben Ouanes, Dk. 36 Opoku, Dk. 81 Gianniotis, Dk. 90 Can Keleş (Kasımpaşa), Dk. 73 Sundberg (Sivasspor).

https://x.com/kasimpasa/status/1913572668370014539

Sıkça Sorulan Sorular

KASIMPAŞA İLE SİVASSPOR'UN SIRADAKİ RAKİPLERİ KİM?
Kasımpaşa gelecek haftayı BAY geçerken, Sivasspor ise kendi sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.
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ETİKETLER
#burak yılmaz
#rıza çalımbay
#kasımpaşa - sivasspor
#Spor
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