Burak Yılmaz Rıza Çalımbay'ı devirdi: Süper Lig'de kazanan Kasımpaşa oldu!

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Burak Yılmaz yönetimindeki Kasımpaşa, Rıza Çalımbay'ın ekibi Sivasspor'u mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'u ağırladı. İstanbul'daki mücadele, ev sahibinin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Burak Yılmaz'ın ekibinin golleri 6. dakikada Can Keleş, 34. dakikada Mamadou Fall ve 90+9. dakikada Aytaç Kara'dan (P) gelirken; Rıza Çalımbay'ın öğrencilerinin tek skoru ise 84. dakikada Fode Koita'dan geldi.
Kasımpaşa bu galibiyetle puanını 42'ye yükseltirken, Sivasspor ise 31 puanda kaldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal.
Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku (Dk. 67 Piatkowski), Yasin Özcan, Rodrigues, Cafu (Dk. 90+11 Taylan Utku Aydın), Fall, Aytaç Kara (Dk. 90+11 Yusuf İnci), Ben Ouanes (Dk. 90+10 Barak), Can Keleş (Dk. 90 Brekalo), Da Costa.
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Turgunboev, Sundberg, Camara, Uğur Çiftçi, Tolga Ciğerci (Dk. 83 Pritchard), Bekir Turaç Böke (Dk. 54 Rodrigues), Moutoussamy, Efkan Bekiroğlu, Simic (Dk. 73 Koita), Manaj.
Goller: Dk. 6 Can Keleş, Dk. 34 Fall, Dk. 90+9 Aytaç Kara (Penaltıdan) (Kasımpaşa), Dk. 84 Koita (Net Global Sivasspor).
Sarı kartlar: Dk. 31 Ben Ouanes, Dk. 36 Opoku, Dk. 81 Gianniotis, Dk. 90 Can Keleş (Kasımpaşa), Dk. 73 Sundberg (Sivasspor).
https://x.com/kasimpasa/status/1913572668370014539