Adana Demirspor - Trabzonspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Ligi'n 32. hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekibin küme düşmesinden dolayı hedefsiz çıktığı maçta, Trabzonspor ise Avrupa için galip gelmek istiyor.

Adana Demirspor ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in son haftalarına doğru girilirken sahaya çıkıyor. Yüksek tempolu geçmesi beklenen maç bugün 16.00 itibarıyla başlayacak ve mücadelede Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Ayrıca karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Avusturyalı Alan Kijas oturacak.

https://x.com/Trabzonspor/status/1913336748622422326

https://x.com/AdsKulubu/status/1913525284646617396

MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor: Murat, Arda, Burhan, Tolga, Bünyamin, Maestro, Tayfun, Salih, İzzet, Aimbetov, Ozan.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Ozan Tufan, Zubkov, Cham, Sikan (Visca) Banza.

FATİH TEKKE KAZANMAK İSTİYOR

Avrupa hedefini son ana kadar kovalamak ve Trabzonspor'da istikrarlı bir süreç görmek isteyen Fatih Tekke, takımıyla maç konuşmasında galibiyet vurgusu yaptı.