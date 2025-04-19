Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Adana Demirspor - Trabzonspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Ligi'n 32. hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekibin küme düşmesinden dolayı hedefsiz çıktığı maçta, Trabzonspor ise Avrupa için galip gelmek istiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Adana Demirspor - Trabzonspor | CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
19.04.2025
saat ikonu 13:12
|
GÜNCELLEME:
19.04.2025
saat ikonu 13:15

Adana Demirspor ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in son haftalarına doğru girilirken sahaya çıkıyor. Yüksek tempolu geçmesi beklenen maç bugün 16.00 itibarıyla başlayacak ve mücadelede Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Ayrıca karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Avusturyalı Alan Kijas oturacak.

https://x.com/Trabzonspor/status/1913336748622422326

https://x.com/AdsKulubu/status/1913525284646617396

MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor: Murat, Arda, Burhan, Tolga, Bünyamin, Maestro, Tayfun, Salih, İzzet, Aimbetov, Ozan.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Ozan Tufan, Zubkov, Cham, Sikan (Visca) Banza.

FATİH TEKKE KAZANMAK İSTİYOR

Avrupa hedefini son ana kadar kovalamak ve Trabzonspor'da istikrarlı bir süreç görmek isteyen Fatih Tekke, takımıyla maç konuşmasında galibiyet vurgusu yaptı.

Adana Demirspor - Trabzonspor | CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

FATİH TEKKE, ŞU ANA KADAR TRABZONSPOR'DA KAÇ MAÇA ÇIKTI?
Göreve yeni başlayan Fatih hoca, Karadeniz ekibiyle 5 mücadelede yer aldı ve maç başına 2 puan ortalaması yakaladı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor'a transfer piyangosu! Fatih Tekke yıldız ismin ayrılığına izin verdi
Alexander Sörloth transferi resmen duyuruldu: Fenerbahçe ve Galatasaray derken Süper Lig'deki yeni adresi belli oldu!
ETİKETLER
#trendyol süper lig
#fatih tekke
#Adana Demirspor - Trabzonspor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.