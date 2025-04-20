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Editor
 | Burak Ayaydın

Napoli şampiyonluk aşkına: Tek golle gelen zafer!

İtalya Serie A'da Monza ile Napoli karşı karşıya geldi. Ligin hem zirvesini hem de küme düşme yarışını yakından etkileyen mücadele, beklendiği gibi zorlu geçti.

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Napoli şampiyonluk aşkına: Tek golle gelen zafer!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 09:31
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 09:31

Monza ile Napoli, İtalya Serie A'da adeta ölüm kalım maçına çıktı. Monza'nın kümede kalma azmine Napoli'nin şampiyonluk ateşiyle karşılık verdiği zorlu maç, mavi beyazlıların 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Scott McTominay, 72. dakikada sahneye çıktı ve Napoli'yi resmen ipten aldı.

https://x.com/sscnapoliES/status/1913652666216951945

NAPOLI ZORLANDI AMA KAZANDI

Monza deplasmanından 1-0 galip ayrılan Napoli, bu sonuçla birlikte altın değerinde galibiyet kazandı ve toplamda 71 puana yükseldi. Mavi beyazlılar, 1 maç fazlayla birlikte lider Inter ile puanları eşitlemiş oldu. Son olarak ise diğer tarafta Monza, 15 puanda kalmaya devam etti ve küme düşme adayları arasında zirvedeki yerini korudu.

Napoli şampiyonluk aşkına: Tek golle gelen zafer!

Sıkça Sorulan Sorular

GELECEK HAFTA NAPOLI VE MONZA KİMLERLE OYNAYACAK?
Napoli; sahasında Torino'yu ağırlarken, Monza ise Juventus deplasmanına konuk olacak.
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ETİKETLER
#Napoli
#İtalya Serie A
#monza
#Scott McTominay
#Spor
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