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 | Dilek Ulusan

Hakan Çalhanoğlu ve Marko Arnautovic Sıla'nın 'Kafa' şarkısıyla coştu

Inter Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, aynı takımda top koşturan arkadaşı Marko Arnautovic'e Sıla'nın 'Kafa' adlı şarkısını dinletti. Birlikte düet yapan Arnautovic ve Çalhanoğlu sosyal medyayı salladı.

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KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 09:32

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A ekiplerinden Inter Milan'da aynı takımda yer aldığı Marko Arnautovic ile araba eğlendikleri anları paylaştı. Marko Arnautovic'e Türkçe şarkılar dinleten Hakan Çalhanoğlu yorum yağmuruna tutuldu.

INTER MILAN YILDIZLARI SILA ŞARKILARIYLA COŞTU

İtalya Serie A ekiplerinden Inter Milanîn yıldız futbolcuları Hakan Çalhanoğlu ile Marko Arnautovic, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmelerinin sevincini Sıla'nın 'Kafa' şarkısıyla kutladı. Otomobille seyahat eden ikili, bu anları sosyal medyada paylaştı. Videoda Marko Arnautovic’in şarkıya eşlik ettiği ve ritme ayak uydurduğu görüldü.

Hakan Çalhanoğlu ve Marko Arnautovic Sıla'nın 'Kafa' şarkısıyla coştu

Sosyal medyada 4,5 milyon takipçisi bulunan Hakan Çalhanoğlu, Marko Arnautovic ile yaptığı paylaşımın ardından yorum yağmuruna tutuldu. İki ünlü futbolcuya, "Rap dinliyor gibi dinliyor", "Sözlerin anlamını da biliyor kafayı gösteriyor", "Adam şarkıyı yaşıyor resmen" gibi yorumlar yapıldı.

Hakan Çalhanoğlu ve Marko Arnautovic Sıla'nın 'Kafa' şarkısıyla coştu
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Sıkça Sorulan Sorular

MARKO ARNAUTOVIC KİMDİR?
19 Nisan 1989 doğumlu Marko Arnautovic kanat ve forvet mevkilerinde görev alabilen Avusturyalı futbolcudur. Şu an Serie A takımlarından Inter'de forma giymektedir. ve Avusturya Millî Takımı'nın ikinci kaptanıdır.
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