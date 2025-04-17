Nilsu Berfin Aktaş hayatını kaybeden yapım amiri Serkan Sükyan ile videosunu paylaştı

Başrolünde Vahide Perçin ve Fırat Tanış'ın yer aldığı Şakir Paşa Ailesi dizisinin çekildiği Büyükada'daki setinde yangın çıktı. İkinci kez çıkan yangında yapım amiri Serkan Sükyan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Tüm set ekibi ve oyuncular büyük üzüntü yaşarken, Nilsu Berfin Aktaş da Serkan Sükyan ile çektiği videoyu paylaştı.

NİLSU BERFİN ALTAŞ'TAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Şakir Paşa Ailesi dizisinde Ayşe karakteriyle yer alan Nilsu Berfin Aktaş, çıkan yangın sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Serkan Sükyan ile çekilmiş eğlenceli videosunu paylaştı. Aktaş videoya, "Canım Taki, yattığın yer incitmesin" notunu düştü.

Şakirpaşa Ailesi dizisinin prodüksiyon ekibinde yer alan Serkan Sükyan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sükyan'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Sahra-i Cedid Camii’nden kaldırılacak.