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 | Dilek Ulusan

Nilsu Berfin Aktaş hayatını kaybeden yapım amiri Serkan Sükyan ile videosunu paylaştı

Şakir Paşa Ailesi dizisinin setinde dün çıkan yangın sonrası yapım amiri Serkan Sükyan, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Dizide Ayşe karakteriyle yer alan Nilsu Berfin Aktaş, 'Taki' lakaplı Serkan Sükyan ile çekildiği videoyu paylaştı.

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KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 15:07
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 15:09

Başrolünde Vahide Perçin ve Fırat Tanış'ın yer aldığı Şakir Paşa Ailesi dizisinin çekildiği Büyükada'daki setinde yangın çıktı. İkinci kez çıkan yangında yapım amiri Serkan Sükyan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Tüm set ekibi ve oyuncular büyük üzüntü yaşarken, Nilsu Berfin Aktaş da Serkan Sükyan ile çektiği videoyu paylaştı.

NİLSU BERFİN ALTAŞ'TAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Şakir Paşa Ailesi dizisinde Ayşe karakteriyle yer alan Nilsu Berfin Aktaş, çıkan yangın sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Serkan Sükyan ile çekilmiş eğlenceli videosunu paylaştı. Aktaş videoya, "Canım Taki, yattığın yer incitmesin" notunu düştü.

Nilsu Berfin Aktaş hayatını kaybeden yapım amiri Serkan Sükyan ile videosunu paylaştı

Şakirpaşa Ailesi dizisinin prodüksiyon ekibinde yer alan Serkan Sükyan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sükyan'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Sahra-i Cedid Camii’nden kaldırılacak.

Nilsu Berfin Aktaş hayatını kaybeden yapım amiri Serkan Sükyan ile videosunu paylaştı
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Sıkça Sorulan Sorular

SERKAN SÜKYAN KAÇ YAŞINDA?
Sektörde “Taki” lakabıyla da tanınan yapım amiri, Serkan Sükyan, Şakir Paşa Ailesi dizi setinde çıkan yangın sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Taki lakabıyla bilinen Serkan Sükyan 43 yaşındadır.
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