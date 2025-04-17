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 | Dilek Ulusan

Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu'nun cenazesine ünlü isimler akın etti! Tarkan için camii avlusuna çadır kuruldu

Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul'a getirilen Neşe Tevetoğlu'nun yakınları gözyaşlarına boğuldu. Tarkan eşi Dilek Tevetoğlu ile cenazeye katıldı.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 12:08
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 12:28

Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu Antalya'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi İstanbul'a getirilen Neşe Tevetoğlu'nun yakınları da Maltepe Cumhuriyet Camii’ndeki cenaze törenine akın etti.

TARKAN'IN ANNESİNİN CENAZESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Almanya'da yaşayan Tarkan, annesi Neşe Tevetoğlu'nun vefat haberini alır almaz İstanbul'a geldi. Neşe Tevetoğlu’nun cenaze töreninin gerçekleşeceği camiide ve çevresinde geniş güvenlik önemleri alındı. Cenazede Emniyet müdürlüğü ve sivil güvenlik görevlileri cenazede görev alıyor. Tarkan cenaze törenine eşi Dilek Tevetoğlu ile birlikte katıldı.

Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu'nun cenazesine ünlü isimler akın etti! Tarkan için camii avlusuna çadır kuruldu

ÜNLÜ İSİMLER CENAZEYE AKIN ETTİ

Tarkan’ın ablası Gülay Yükseloğlu Neşe Tevetoğlu için Maltepe Cumhuriyet Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu. Tarkan'ın yakın arkadaşı Zerrin Özer de cenaze törenine katılan isimler arasında yer aldı.

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Sıkça Sorulan Sorular

NEŞE TEVETOĞLU KAÇ YAŞINDA?
Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu 68 yaşında hayatın ı kaybetti. Neşe Tevetoğlu, 16 Nisan 2025 tarihinde Antalya’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
ETİKETLER
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#antalya
#ölüm
#tarkan
#cenaze
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#Neşe Tevetoğlu
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