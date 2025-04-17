Aleyna Dalveren ile Fatih Erdem'in düğününe ünlüler akın etti! Külçe külçe altınlar dikkat çekti

Sosyal medyada 2, 7 takipçisi bulunan Aleyna Dalveren iş insanı Fatih Erdem ile görkemli bir düğünle evlendi. İbrahim Tatlıses'in sahne aldığı düğüne ünlü isimler akın etti. Düğünde dikkat çeken bir ayrıntı da Aleyna Dalveren'e takılan altınlar oldu.

ALEYNA DALVEREN'İN DÜĞÜNÜNE ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren ile iş insanı Fatih Erdem ile evlendi. Takılan altınlar nedeniyle yürümekte zorlanan Aleyna Dalveren'in düğününe pek çok ünlü isim katıldı.

Sanat hayatına küçük yaşlarda başlayan Dalveren, ilk televizyon deneyimini 5 yaşında bir reklam filmiyle yaşamıştı. Aleyna Dalveren'in düğününde İbrahim Tatlıses şarkı söylerken, Şafak Sezer halay çekti. Düğünde ayrıca Dilan Polat ve Özlem Lina Öz'de yer aldı.

TAKILAN ALTINLAR DAMGA VURDU

Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren'e takılan takılar da sosyal medyayı salladı. Damat, cam fanusun içerisinde milyon dolarlık altınla geldi. Aleyna Dalveren takılan altınlar nedeniyle yürümekte zorluk çekti.