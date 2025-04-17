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 | Dilek Ulusan

Aleyna Dalveren ile Fatih Erdem'in düğününe ünlüler akın etti! Külçe külçe altınlar dikkat çekti

Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, iş insanı Fatih Erdem ile evlendi. İbrahim Tatlıses'in sahne aldığı gecede altın kemerler, külçe külçe altınlar dikkat çekti.

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Aleyna Dalveren ile Fatih Erdem'in düğününe ünlüler akın etti! Külçe külçe altınlar dikkat çekti
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 11:43

Sosyal medyada 2, 7 takipçisi bulunan Aleyna Dalveren iş insanı Fatih Erdem ile görkemli bir düğünle evlendi. İbrahim Tatlıses'in sahne aldığı düğüne ünlü isimler akın etti. Düğünde dikkat çeken bir ayrıntı da Aleyna Dalveren'e takılan altınlar oldu.

ALEYNA DALVEREN'İN DÜĞÜNÜNE ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren ile iş insanı Fatih Erdem ile evlendi. Takılan altınlar nedeniyle yürümekte zorlanan Aleyna Dalveren'in düğününe pek çok ünlü isim katıldı.

Aleyna Dalveren ile Fatih Erdem'in düğününe ünlüler akın etti! Külçe külçe altınlar dikkat çekti

Sanat hayatına küçük yaşlarda başlayan Dalveren, ilk televizyon deneyimini 5 yaşında bir reklam filmiyle yaşamıştı. Aleyna Dalveren'in düğününde İbrahim Tatlıses şarkı söylerken, Şafak Sezer halay çekti. Düğünde ayrıca Dilan Polat ve Özlem Lina Öz'de yer aldı.

Aleyna Dalveren ile Fatih Erdem'in düğününe ünlüler akın etti! Külçe külçe altınlar dikkat çekti

TAKILAN ALTINLAR DAMGA VURDU

Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren'e takılan takılar da sosyal medyayı salladı. Damat, cam fanusun içerisinde milyon dolarlık altınla geldi. Aleyna Dalveren takılan altınlar nedeniyle yürümekte zorluk çekti.

Aleyna Dalveren ile Fatih Erdem'in düğününe ünlüler akın etti! Külçe külçe altınlar dikkat çekti
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Sıkça Sorulan Sorular

ALEYNA DALVEREN KİMDİR?
1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aleyna Dalveren, Nişantaşı Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon Bölümü'nde okudu. ilk televizyon deneyimini 5 yaşında bir reklam filmiyle yaşamıştır. Daha sonra "Bugün Ne Giysem" adlı moda yarışmasıyla dikkat çekmiş, "Arka Sokaklar" ve "Umutsuz Ev Kadınları" gibi dizilerde rol almıştır.
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