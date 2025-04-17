Acun Ilıcalı'nın eşi Ayça Çağla Altunkaya Derin Talu ile dalga geçti

Acun Ilıcalı ile 2024 yılında evlenen 25 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya, son aylarda sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Derin Talu'yu diline doladı.

ÇAĞLA ALTUNKAYA, DERİN TALU İLE DALGA GEÇTİ

Tiktok'ta yüklediği videolarla çok konuşulan Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, Türkçe kelimelerinin arasına sürekli İngilizce terimler eklemesiyle tepki topladı. Sürekli matcha sevgisini dile getiren Derin Talu'nun videolarıyla dalga geçerek eline çay alarak Derin Talu'nun "Guys annem tatilde olduğu için matcha içemiyorum. So sad" sözlerini taklit etti. Ayça Çağla Altunkaya videosuna "Biz çaydan devam" notunu da düşmeyi ihmal etmedi.

İstemeden ilk dili İngilizce gibi oldu. Hata ettiğimizi Derin ilkokula başlayınca anladım. Türkçesi kötüydü ve diğer arkadaşlarıyla anlaşmakta biraz zorlandı çünkü kendini ifade edebildiği dil bir başka dildi. O zaman biz de anladık ki çocuklara küçük yaşta yabancı dil eğitimi vermek biraz yersizmiş. Bunun dışında ben yıllarca müdahale etmeyi denedim ama hep benimle dalga geçtiler. Benim önemsediğim şeyleri onlar önemsemiyorlar. Ben müdahale edebildiğim yerlerde ettim.