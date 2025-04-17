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 | Dilek Ulusan

Acun Ilıcalı'nın eşi Ayça Çağla Altunkaya Derin Talu ile dalga geçti

Acun Ilıcalı'nın eşi Ayça Çağla Altunkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu ile dalga geçti. Ayça Çağla Altunkaya'nın videosuna kısa sürede binlerce yorum yağdı.

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KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 09:58

Acun Ilıcalı ile 2024 yılında evlenen 25 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya, son aylarda sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Derin Talu'yu diline doladı.

ÇAĞLA ALTUNKAYA, DERİN TALU İLE DALGA GEÇTİ

Tiktok'ta yüklediği videolarla çok konuşulan Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, Türkçe kelimelerinin arasına sürekli İngilizce terimler eklemesiyle tepki topladı. Sürekli matcha sevgisini dile getiren Derin Talu'nun videolarıyla dalga geçerek eline çay alarak Derin Talu'nun "Guys annem tatilde olduğu için matcha içemiyorum. So sad" sözlerini taklit etti. Ayça Çağla Altunkaya videosuna "Biz çaydan devam" notunu da düşmeyi ihmal etmedi.

Acun Ilıcalı'nın eşi Ayça Çağla Altunkaya Derin Talu ile dalga geçti

İstemeden ilk dili İngilizce gibi oldu. Hata ettiğimizi Derin ilkokula başlayınca anladım. Türkçesi kötüydü ve diğer arkadaşlarıyla anlaşmakta biraz zorlandı çünkü kendini ifade edebildiği dil bir başka dildi. O zaman biz de anladık ki çocuklara küçük yaşta yabancı dil eğitimi vermek biraz yersizmiş. Bunun dışında ben yıllarca müdahale etmeyi denedim ama hep benimle dalga geçtiler. Benim önemsediğim şeyleri onlar önemsemiyorlar. Ben müdahale edebildiğim yerlerde ettim.

Acun Ilıcalı'nın eşi Ayça Çağla Altunkaya Derin Talu ile dalga geçti
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Sıkça Sorulan Sorular

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KAÇ YAŞINDA?
1999 yılında Yalova'da dünyaya Ayça Çağla Altunkaya, hemşirelik okulundan mezun oldu. Basketbola ilgi duyan Altunkaya, okul zamanında amatör olarak basketbol takımında da yer almıştır.
ETİKETLER
#tiktok
#ayça çağla altunkaya
#acun ilıcalı
#sosyal-medya
#Derin Talu
#Matcha
#Magazin
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