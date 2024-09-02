Acun Ilıcalı beşinci kez baba oluyor! Ayça Çağla Altunkaya'dan 'bebek' haberi

02 Eylül 2024 10:42 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 10:43

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı’ndan boşandıktan sonra hemşire Ayça Çağla Altunkaya ile sevgili olmaya başlamıştı. Her röportajında Çağla ile çok mutlu olduğunu belirten Acun Ilıcalı, dördüncü kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Çiftin İstanbul'da gerçekleşecek düğünü 5 Eylül'de yapılacak. Düğün öncesi Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'dan yeni bir haber geldi.

ACUN ILICALI VE AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA'DAN 'BEBEK' HABERİ

Söylemezsem Olmaz özel haberine göre; 5 Eylül'de nikah masasına oturacak Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'dan 'bebek' haberi geldi. Ayça Çağla Altunkaya'nın 3,5 aylık hamile olduğu iddia edildi.

Söylemezsem Olmaz özel haberine göre; Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya 5 Eylülde evleniyor. Dördüncü kez nikah masasına oturacak Acun Ilıcalı, yakın arkadaşlarının olduğu küçük bir grupla düğün yapmayı planlıyor. Geçtiğimiz hafta Adriana Lima'nın kızlarıyla alışveriş yaparken görüntülenen Çağla Altunkaya, 5 milyon TL'lik yüzüğüyle dikkat çekmişti.