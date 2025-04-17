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 | Dilek Ulusan

Sibel Taşçıoğlu ile yönetmen Zeynep Gür birbirine girdi! Kızılcık Şerbeti dizisinde ortalık yine karıştı

Başrol oyuncusu Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmasının ardından seyirci 'kavga' iddialarını ortaya attı. Üç sezondur Pembe karakteriyle yer alan Sibel Taşçıoğlu yönetmen Zeynep Gür'ü takipten çıkınca ortalık karıştı. Zeynep Gür'den ilk açıklama geldi.

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Sibel Taşçıoğlu ile yönetmen Zeynep Gür birbirine girdi! Kızılcık Şerbeti dizisinde ortalık yine karıştı
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 09:10
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 09:10

Başrolünde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakteriyle yer alan Sibel Taşçıoğlu, 96. bölümle diziye veda etti. Sibel Taşçıoğlu'nun beklenmedik ayrılığı sosyal medyada gündem oldu. Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılığı senaryodaki hikaye nedeniyle oyuncu ayrılığı yaşandığı belirtildi. Ancak, Sibel Taşçıoğlu'nun son hamlesi kafaları karıştırdı.

SİBEL TAŞÇIOĞLU'NUN SON HAMLESİ KAFALARI KARIŞTIRDI

Sibel Taşçıoğlu'nun diziden çıkacağını son haftada öğrendiği iddia edilirken, Sibel Taşçıoğlu cephesinden yeni bir hamle geldi. Ünlü oyuncu, dizinin senaristi Zeynep Gür'ü Instagram'dan takipten çıkardı.

ZEYNEP GÜR'DEN SİBEL TAŞÇIOĞLU'NA CEVAP GELDİ

Zeynep Gür, Sibel Taşçıoğlu'na cevap vererek tepki gösterdi. Gür, "Ben de haberlerden öğrendim takipten çıktığını. Ben kendisini takip ediyorum, tepkilerin sosyal medyadan verilmesini de biraz çocukça buluyorum." dedi.

Sibel Taşçıoğlu ile yönetmen Zeynep Gür birbirine girdi! Kızılcık Şerbeti dizisinde ortalık yine karıştı

SİBEL TAŞÇIOĞLU VEDA MESAJI

Sibel Taşçıoğlu sosyal medya hesabından yayınlandığı veda mesajında, "3 sezon boyunca kalbimin en derin yerinden can verdiğim bir hikayeye bugün veda ediyorum. Her anı, her sahnesi, her dostluğu unutulmaz. Birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarıma, kamera önünde ve arkasında emeği geçen herkese, canlarım ,tüm oyuncu arkadaşlarıma, beni sevgiyle kucaklayan izleyicimize minnetle. Hoşçakalın... Hepinizi çok seviyorum" dedi.

Sibel Taşçıoğlu ile yönetmen Zeynep Gür birbirine girdi! Kızılcık Şerbeti dizisinde ortalık yine karıştı
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Sıkça Sorulan Sorular

ZEYNEP GÜR KİMDİR?
Senarist, dizi film oyuncusu Zeynep Gür, iç mimar olarak bir süre de bu meslekte çalıştı. Sonra sinema ve televizyon sektörünü seçti. 2017 yılından bu yana yönetmen olarak çalışan Zeynep Gür, şimdiye dek Yasak Elma, Kızılcık Şerbeti gibi dizilerin senaryosunu yazdı.
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