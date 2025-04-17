Sibel Taşçıoğlu ile yönetmen Zeynep Gür birbirine girdi! Kızılcık Şerbeti dizisinde ortalık yine karıştı

Başrol oyuncusu Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmasının ardından seyirci 'kavga' iddialarını ortaya attı. Üç sezondur Pembe karakteriyle yer alan Sibel Taşçıoğlu yönetmen Zeynep Gür'ü takipten çıkınca ortalık karıştı. Zeynep Gür'den ilk açıklama geldi.
Başrolünde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakteriyle yer alan Sibel Taşçıoğlu, 96. bölümle diziye veda etti. Sibel Taşçıoğlu'nun beklenmedik ayrılığı sosyal medyada gündem oldu. Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılığı senaryodaki hikaye nedeniyle oyuncu ayrılığı yaşandığı belirtildi. Ancak, Sibel Taşçıoğlu'nun son hamlesi kafaları karıştırdı.
Sibel Taşçıoğlu'nun diziden çıkacağını son haftada öğrendiği iddia edilirken, Sibel Taşçıoğlu cephesinden yeni bir hamle geldi. Ünlü oyuncu, dizinin senaristi Zeynep Gür'ü Instagram'dan takipten çıkardı.
Zeynep Gür, Sibel Taşçıoğlu'na cevap vererek tepki gösterdi. Gür, "Ben de haberlerden öğrendim takipten çıktığını. Ben kendisini takip ediyorum, tepkilerin sosyal medyadan verilmesini de biraz çocukça buluyorum." dedi.
Sibel Taşçıoğlu sosyal medya hesabından yayınlandığı veda mesajında, "3 sezon boyunca kalbimin en derin yerinden can verdiğim bir hikayeye bugün veda ediyorum. Her anı, her sahnesi, her dostluğu unutulmaz. Birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarıma, kamera önünde ve arkasında emeği geçen herkese, canlarım ,tüm oyuncu arkadaşlarıma, beni sevgiyle kucaklayan izleyicimize minnetle. Hoşçakalın... Hepinizi çok seviyorum" dedi.