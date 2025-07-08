Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu!

İstanbul
Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu transferi için resmi açıklama geldi. Okan Buruk'un kadro planlamalarında yer almayan Halil Dervişoğlu, Galatasaray'dan resmen ayrıldı.
Galatasaray'da transfer sezonu vedalarla devam ediyor. Halil Dervişoğlu'nun performansını yeterli görmeyen Galatasaray, 25 yaşındaki hücumcunun Çaykur Rizespor'a kiralandığını duyurdu.
"Profesyonel futbolcumuz Halil Dervişoğlu’nun 2025-2026 sezonu için geçici transferi konusunda Ç. Rizespor ile anlaşmaya varılmıştır."
https://x.com/GalatasaraySK/status/1942637357741773125
HALİL DERVİŞOĞLU'NUN GEÇEN SEZON PERFORMANSI
2024/25 sezonunu kiralık olarak Gaziantep FK'da geçiren ve tüm kulvarlarda 33 maça çıkan yetenekli forvet, 3 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.