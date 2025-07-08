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Editor
 | Burak Ayaydın

Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu transferi için resmi açıklama geldi. Okan Buruk'un kadro planlamalarında yer almayan Halil Dervişoğlu, Galatasaray'dan resmen ayrıldı.

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Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 20:47
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 20:47

'da sezonu vedalarla devam ediyor. 'nun performansını yeterli görmeyen Galatasaray, 25 yaşındaki hücumcunun 'a kiralandığını duyurdu.

GALATASARAY'DAN HALİL DERVİŞOĞLU İÇİN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcumuz Halil Dervişoğlu’nun 2025-2026 sezonu için geçici transferi konusunda Ç. Rizespor ile anlaşmaya varılmıştır."

https://x.com/GalatasaraySK/status/1942637357741773125
HALİL DERVİŞOĞLU'NUN GEÇEN SEZON PERFORMANSI

2024/25 sezonunu kiralık olarak Gaziantep FK'da geçiren ve tüm kulvarlarda 33 maça çıkan yetenekli forvet, 3 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'UN YENİ HEDEFİ NEDİR?
Sarı kırmızılı camiada lig şampiyonlukları yaşayan Okan hoca, artık Avrupa'da da ses getirmek istiyor ve bu yönde çalışmalar gerçekleştiriyor.
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