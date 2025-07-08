Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'da transfer sezonu vedalarla devam ediyor. Halil Dervişoğlu'nun performansını yeterli görmeyen Galatasaray, 25 yaşındaki hücumcunun Çaykur Rizespor'a kiralandığını duyurdu.

GALATASARAY'DAN HALİL DERVİŞOĞLU İÇİN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcumuz Halil Dervişoğlu’nun 2025-2026 sezonu için geçici transferi konusunda Ç. Rizespor ile anlaşmaya varılmıştır."

https://x.com/GalatasaraySK/status/1942637357741773125

HALİL DERVİŞOĞLU'NUN GEÇEN SEZON PERFORMANSI

2024/25 sezonunu kiralık olarak Gaziantep FK'da geçiren ve tüm kulvarlarda 33 maça çıkan yetenekli forvet, 3 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.