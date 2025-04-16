Cem Yiğit Üzümoğlu hüngür hüngür ağlarken görüntülendi! Şakir Paşa Ailesi'nin setindeki yangında yapım amiri hayatını kaybetti

Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisinin setinde yangın çıktı. Dumandan etkilenen yapım amiri ise kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Dizinin başrollerinden biri olan Cem Yiğit Üzümoğlu ise hüngür hüngür ağlarken görüntülendi.

Başrollerinde Vahide Peçim, Fırat Tanış ve Denise Capezza'nın rol aldığı Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar setinde ikinci kez yangın çıktı. Çıkan yangında sette bulunan yapım amiri hayatını kaybetti. Cem Yiğit Üzümoğlu acı kaybı aldığı an gözyaşlarına boğuldu.

YAPIM AMİRİ HAYATINI KAYBETTİ

dizinin bugün Büyükada’da köşk sahnelerinin çekimi yapılacaktı. Oyuncular sete çıkmaya hazırlanıyordu. Mekanın bir odasında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangını söndürmeye çalışan yapım amiri dumandan etkilendi. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Taki lakaplı set amiri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Cem Yiğit Üzümoğlu, bugün çekimler için yola çıktığında sette çıkan yangın haberini aldı. Oyuncuyu vapurda görenler hüngür hüngür ağladığını iddia etti. Oyuncular veya yapım ekibi çıkan yangınla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.