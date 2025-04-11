Oyunculuğuyla eleştirilen Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'na veda etti

Önümüzdeki sezonda da devam edecek Kızılcık Şerbeti dizisinde beklenmedik ayrılık yaşanacak. Dizinin başrollerinden biri olan Sibel Taşçıoğlu diziye veda etti. Pembe karakteriyle yer alan Sibel Taşçıoğlu diziye veda etmesinin diziden iki oyuncunun daha ayrılacağı iddia edildi. Dizinin kadrosunda yer alan oyuncuları tek tek veda mesajı yayınlarken, Feyza Civelek'in mesajı da çok konuşuldu.

FEYZA CİVELEK, SİBEL TAŞÇIOĞLU'NA VEDA ETTİ

Dizide gelini Nilay rolünde olan Feyza Civelek, Taşçıoğlu için bir veda mesajı paylaştı. Civelek; "Sibel ablam, yerinde bende her zaman ayrı olacak. Seni çok seviyorum, her zaman beraberiz" dedi. Sibel Taşçıoğlu da paylaşımı sayfasında alıntılayarak kalp emojisi koydu.

FEYZA CİVELEK'İN AĞLAMASINA ELEŞTİRİ YAĞDI

Son olarak Sibel Taşçıoğlu ile sahnesindeki ağlama performansıyla tepki alan Feyza Civelek, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada kendisine yöneltilen torpilli iddialarına cevap veren Civelek, "Bu projede özellikle sürekli söylediğim gibi ilk defa Melis Civelek'in kızı değil de Feyza Civelek olarak tanınmaya başladım. Feyza Civelek'in annesi denilmeye başlandı. Kendimle gurur duyuyorum. Annem bir kapı açtı ve o kapıdan kendim devam ettiğimi insanların görmesi mutlu ediyor. Oyunculuğumu gören zaten torpilli olmadığını anlayabilecek kapasitededir." dedi.