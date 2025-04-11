Berdan Mardini 15 yaş küçük sevgilisi Dilara Talay ile evlendi! Nikahtan ilk kareler geldi

Fatoş Yelliler'den olaylı bir şekilde boşanan Berdan Mardini, iki yıldır birlikte olduğu Dilara Talay ile sessiz sedasız evlendi. Berdan Mardini ve Dilara Talay'ın düğününden ilk kareler geldi.

Şarkıcılığın yanı sıra 120 milyon TL'ye fabrika kuran Berdan Mardini bir ay önce evlilik ile ilgili yaptığı açıklamalarıyla gündem oldu. Maddi sorunlar nedeniyle evlenemediğini dile Berdan Mardini, konuşmasının üzerinden 4 hafta geçmesiyle Dilara Talay ile evlendi.

BERDAN MARDİNİ İLE DİLARA TALAY EVLENDİ

Berdan Mardini, 2 yılı aşkın süredir birlikte olduğu Dilara Talay'la evlendi. Çiftin nikahını Başakşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Melik kıydı. Mardini, "Sade bir tören istiyorduk ikimiz de... Millet Paris, Roma ve Atina'da evlenir biz de Başakşehir'i seçtik. Başakşehir de yurtdışı sayılır" diyerek, espri yaptı.

Olaylı bir boşanma süreci geçiren Berdan Mardini, kendisinden 15 yaş küçük Dilara Talay ile aralarındaki yaş farkı ile ilgili, "Aramızdaki yaş farkı da konuşuluyor. Aramızdaki yaş farkını ben dengeliyorum. Tartışmalarımız oluyor tabii ki. Sonrasında olayı düzeltiyoruz.” demişti.

Pınar Kerimoğlu’nun konuğu olan Berdan Mardini evlilik ile ilgili düşüncelerini de söyleyen Berdan Mardini, “Kendisi benim eşim zaten. Dilara’yı hayatıma Allah soktu. Biz şu an beraber çalışıyoruz. Düzenimizi kurduktan sonra zaten resmiyete dökeceğiz. Biraz zaman ve biraz para lazım. Bir kaosun içerisindeyken neden onu da o kaosun içine çekeyim. Berdan Mardini markamız için yatırım yaptık, dünya çapında bir marka yapmak istiyoruz onu. Bu yoğun sürecin içine onu da sokmak istemiyorum. Hep konuşuyoruz zaten bu durumu." demişti.