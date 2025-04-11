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 | Dilek Ulusan

Hande Doğandemir ile Yusuf Çim'den sürpriz karar!

Son olarak Taş Kağıt Makas dizisinde rol alan Hande Doğandemir ile Aldatmak dizisinin Ozan'ı Yusuf Çim'den sürpriz bir karar geldi. İddiaya göre; Alp Dağları'ndaki davette tanışan ikili, dostlukları ilerletti ve iki ismin aşk yaşadıkları iddia edildi.

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Hande Doğandemir ile Yusuf Çim'den sürpriz karar!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 10:39

İlk kez Güneşi Beklerken dizisinde rol alan Hande Doğandemir, ile son olarak Kirli Sepeti dizisinde rol alan Yusuf Çim'in aşk yaşadığı iddia edildi. iki ismin ilişkilerini yakın çevresine söylediği ve çok mutlu oldukları iddia edildi.

İKİ OYUNCUDAN SÜRPRİZ AŞK

Patronlar Dünyası'nda yer alan haberi göre; Alp Dağları'nda bir davette bir araya gelen ikili, aralık ayında başlayan bu yakınlıklarını İstanbul’a da taşıdı. Henüz ilişkileriyle ilgili resmi bir açıklama yapmayan çiftin, yaklaşık bir aydır gözlerden uzak şekilde birlikte olduğu konuşuluyor.

Hande Doğandemir ile Yusuf Çim'den sürpriz karar!

Hande Doğandemir, Alp Dağları;2ndaki karelerinde birçok arkadaşının yanı sıra meslektaşı Yusuf Çim'e de yer vermişti. Bu davette tanışan Hande Doğandemir ile Yusuf Çim İstanbul'a döndüklerinde de görüşmeye devam etti. Önce arkadaşlık olarak başlayan bu samimiyetin zamanla aşka dönüştüğü ve çiftin gözlerden uzak bir birliktelik yaşadığı konuşuluyor.

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