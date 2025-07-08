Çiftçinin tonlarca ürünü heba oldu! Bir kuruma isyan ettiler

Bafra'ya bağlı Örencik Mahallesi’nde meydana gelen su taşkınıtüm tarlaları ve ürünleri etkiledi. Yetiştirilen ürünlerin yüzde 90’ı sular altında kalırken maddi zarar da ortaya çıktı.

"8 TON ARPA VE BUĞDAYI KURUTMAYA KOYDUK"

Su taşkını hakkında tarla sahibi ve Örencik Mahallesi üreticilerinden olan Mustafa Kurd, Semra Kurd ve mahalle sakinlerinden üretici Sevgi Suzan ile birlikte diğer üreticiler yaptıkları açıklamada, "Tütün tarlamız, domates, mısır, çeltik, arpa ve buğday tarlalarımız sular altında kaldı. Torunlarımızın, ailemizin geleceği ve ekonomileri için çiftçilik yapıyoruz. 8 tona yakın arpa ve buğday kurutmaya koyduk. Hepsi sular altında kaldı" dediler.

"FATURAMIZI GECİKTİRDİĞİMİZDE HEMEN İCRAYA VERİYORLAR"

Üreticiler, "Örencik Mahallesi’nde Sulama Birliği kanalının girişinin yosun tutması ve ızgarasının temizlenmemesi sonucu su taşkını meydana gelmiştir. Köylünün emeği heba oldu, tonlarca ürün zarar gördü.

Tonlarca ürün zarar görürken, çiftçiler hem maddi hem de manevi zarara uğramıştır. Biz Sulama Birliği'ne olan faturamızı geciktirdiğimizde hemen bizi icraya veriyorlar. Biz de şimdi onlardan şikâyetçiyiz. Zararımızı karşılasınlar. Çok mağduruz" diye tepki gösterdiler.