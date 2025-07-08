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 | Selahattin Demirel

Çiftçinin tonlarca ürünü heba oldu! Bir kuruma isyan ettiler

Samsun Bafra'da su kanalının girişinin yosun tutması ve ızgarasının temizlenmemesi sonucu yaşanan taşkın tarladaki mahsulleri sular altında bıraktı. Çiftçiler, Sulama Birliği'ne tepki göstererek "Zararımızı karşılasınlar, çok mağduruz." dedi.

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Çiftçinin tonlarca ürünü heba oldu! Bir kuruma isyan ettiler
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 20:19
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 20:19

'ya bağlı Örencik Mahallesi’nde meydana gelen su taşkınıtüm tarlaları ve ürünleri etkiledi. Yetiştirilen ürünlerin yüzde 90’ı sular altında kalırken maddi zarar da ortaya çıktı.

Çiftçinin tonlarca ürünü heba oldu! Bir kuruma isyan ettiler

"8 TON ARPA VE BUĞDAYI KURUTMAYA KOYDUK"

Su taşkını hakkında tarla sahibi ve Örencik Mahallesi üreticilerinden olan Mustafa Kurd, Semra Kurd ve mahalle sakinlerinden Sevgi Suzan ile birlikte diğer üreticiler yaptıkları açıklamada, "Tütün tarlamız, domates, mısır, çeltik, arpa ve buğday tarlalarımız sular altında kaldı. Torunlarımızın, ailemizin geleceği ve ekonomileri için çiftçilik yapıyoruz. 8 tona yakın arpa ve buğday kurutmaya koyduk. Hepsi sular altında kaldı" dediler.

Çiftçinin tonlarca ürünü heba oldu! Bir kuruma isyan ettiler

"FATURAMIZI GECİKTİRDİĞİMİZDE HEMEN İCRAYA VERİYORLAR"

Üreticiler, "Örencik Mahallesi’nde Sulama Birliği kanalının girişinin yosun tutması ve ızgarasının temizlenmemesi sonucu su taşkını meydana gelmiştir. Köylünün emeği heba oldu, tonlarca ürün zarar gördü.

Çiftçinin tonlarca ürünü heba oldu! Bir kuruma isyan ettiler

Tonlarca ürün zarar görürken, çiftçiler hem maddi hem de manevi zarara uğramıştır. Biz Sulama Birliği'ne olan faturamızı geciktirdiğimizde hemen bizi icraya veriyorlar. Biz de şimdi onlardan şikâyetçiyiz. Zararımızı karşılasınlar. Çok mağduruz" diye tepki gösterdiler.

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ETİKETLER
#tarım
#üretici
#Bafra
#Su Taşkını
#Örencik
#Maddi Zarar
#Meyve-sebze
#Ekonomi
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