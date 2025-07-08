Bankada hesabı olanlar dikkat! Bugünden itibaren değişiyor

Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiren değişiklik bugünden itibaren uygulamaya alınıyor. ATM'den para çekerken artık limitler değişiyor. Peki hangi bankada ne kadar limit getirildi? İşte detaylar...

ATM'lerden para çekme limitlerine ilişkin güncellemeler devam ediyor. 10 bin lira ve 50 bin lira arasında ATM'den para çekme limitleri bulunuyor. Bankadan bankaya değişiklik gösteren para çekme limitlerinde Enpara liderliğe yükseldi. En düşük para çekme limiti 7 bin lirayla Akbank'ta bulunuyor.

ATM'DEN PARA ÇEKME ŞARTLARI DEĞİŞİYOR

Banka ATM'lerinden limitler üzerinde para çekilmesi halinde bankaya komisyon ödenmesi gerekiyor. Bunu yapmak yerine farklı bir bankada hesabınız varsa daha uygun fiyatlara EFT yaparak parayı gönderdiğiniz banka ya da anlaşması olduğu bankanın ATM'sinden ücretsiz olarak paranızı çekebilirsiniz. Bankalar limit güncellemelerini SMS ile bildiriyor.

İŞTE BANKALARA GÖRE PARA ÇEKME LİMİTLERİ

Akbank 7000 TL

Alternatifbank 20000 TL

Anadolubank 10000 TL

Burganbank 20000 TL

Denizbank 10000 TL

Enpara 50000 TL

Fibabanka 15000 TL

HSBC 8500 TL

Odeabank 10000 TL

ING Bank 10000 TL

QNB Bank 10000 TL

Şekerbank 7500 TL

Ziraat Bankası 7500 TL

TEB 10000 TL

Garanti BBVA 20000 TL

Halkbank 10000 TL

İş Bankası 20000 TL

Vakıfbank 10000 TL

Yapı Kredi Bankası 10000 TL