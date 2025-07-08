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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Bankada hesabı olanlar dikkat! Bugünden itibaren değişiyor

Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiren değişiklik bugünden itibaren uygulamaya alınıyor. ATM'den para çekerken artık limitler değişiyor. Peki hangi bankada ne kadar limit getirildi? İşte detaylar...

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Bankada hesabı olanlar dikkat! Bugünden itibaren değişiyor
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 16:07
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 16:48

'lerden para çekme limitlerine ilişkin güncellemeler devam ediyor. 10 bin lira ve 50 bin lira arasında ATM'den para çekme limitleri bulunuyor. Bankadan bankaya değişiklik gösteren para çekme limitlerinde Enpara liderliğe yükseldi. En düşük para çekme limiti 7 bin lirayla Akbank'ta bulunuyor.

Bankada hesabı olanlar dikkat! Bugünden itibaren değişiyor

ATM'DEN PARA ÇEKME ŞARTLARI DEĞİŞİYOR

Banka ATM'lerinden limitler üzerinde para çekilmesi halinde bankaya komisyon ödenmesi gerekiyor. Bunu yapmak yerine farklı bir bankada hesabınız varsa daha uygun fiyatlara EFT yaparak parayı gönderdiğiniz banka ya da anlaşması olduğu bankanın ATM'sinden ücretsiz olarak paranızı çekebilirsiniz. limit güncellemelerini SMS ile bildiriyor.

Bankada hesabı olanlar dikkat! Bugünden itibaren değişiyor

İŞTE BANKALARA GÖRE PARA ÇEKME LİMİTLERİ

Akbank 7000 TL
Alternatifbank 20000 TL
Anadolubank 10000 TL
Burganbank 20000 TL
Denizbank 10000 TL

Bankada hesabı olanlar dikkat! Bugünden itibaren değişiyor

Enpara 50000 TL
Fibabanka 15000 TL
HSBC 8500 TL

Odeabank 10000 TL
ING Bank 10000 TL

QNB Bank 10000 TL

Bankada hesabı olanlar dikkat! Bugünden itibaren değişiyor

Şekerbank 7500 TL
Ziraat Bankası 7500 TL

TEB 10000 TL

Garanti BBVA 20000 TL

Halkbank 10000 TL

Bankada hesabı olanlar dikkat! Bugünden itibaren değişiyor

İş Bankası 20000 TL
Vakıfbank 10000 TL
Yapı Kredi Bankası 10000 TL

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