Bankada hesabı olanlar dikkat! Bugünden itibaren değişiyor

Bankada hesabı olan herkesi ilgilendiren değişiklik bugünden itibaren uygulamaya alınıyor. ATM'den para çekerken artık limitler değişiyor. Peki hangi bankada ne kadar limit getirildi? İşte detaylar...
ATM'lerden para çekme limitlerine ilişkin güncellemeler devam ediyor. 10 bin lira ve 50 bin lira arasında ATM'den para çekme limitleri bulunuyor. Bankadan bankaya değişiklik gösteren para çekme limitlerinde Enpara liderliğe yükseldi. En düşük para çekme limiti 7 bin lirayla Akbank'ta bulunuyor.
Banka ATM'lerinden limitler üzerinde para çekilmesi halinde bankaya komisyon ödenmesi gerekiyor. Bunu yapmak yerine farklı bir bankada hesabınız varsa daha uygun fiyatlara EFT yaparak parayı gönderdiğiniz banka ya da anlaşması olduğu bankanın ATM'sinden ücretsiz olarak paranızı çekebilirsiniz. Bankalar limit güncellemelerini SMS ile bildiriyor.
Akbank 7000 TL
Alternatifbank 20000 TL
Anadolubank 10000 TL
Burganbank 20000 TL
Denizbank 10000 TL
Enpara 50000 TL
Fibabanka 15000 TL
HSBC 8500 TL
Odeabank 10000 TL
ING Bank 10000 TL
QNB Bank 10000 TL
Şekerbank 7500 TL
Ziraat Bankası 7500 TL
TEB 10000 TL
Garanti BBVA 20000 TL
Halkbank 10000 TL
İş Bankası 20000 TL
Vakıfbank 10000 TL
Yapı Kredi Bankası 10000 TL