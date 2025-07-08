Tesla, Türk hayranlarının sesini duydu! Çalışmalara başladı

Tesla Türkiye, Yeni Model Y’nin sadece siyah renkte sunulmasına yönelik eleştiriler sonrası harekete geçti. 31 Temmuz’a kadar her iş günü yeni araçlar listelenecek.

Tesla Türkiye, Tesla hayranlarının Yeni Model Y'ye yönelik eleştirilerine kulak verdi. Milyonlarca sosyal medya kullanıcısının Yeni Model Y'nin Türkiye'de sürekli siyah renginin envantere sunulduğuna yönelik eleştirilerinin ardından Tesla yeni envanterlerde daha fazla renk seçeneği ekleneceğini söyledi. 31 Temmuz’a kadar her iş günü yeni envanter listeleneceği belirtilen açıklamada 2025 yılı için açılması planlanan yeni supercharger lokasyonları da duyuruldu.

TOPLAM 80 YENİ ŞARJ NOKTASI AÇACAK

Tesla Türkiye, X üzerinden yaptığı açıklamayla, şarj altyapısından araç envanterine kadar birçok önemli konuda açıklamada bulundu. Şirket, Türkiye’deki Supercharger ağını genişletme hedefiyle 2025 yılı için 10 yeni lokasyon ve toplamda 80 yeni şarj noktası açmayı planladığını belirtirken renk eleştirisine de yanıt verdi.

"Geri bildirimlerinizi duyuyor ve değer veriyoruz" denilen açıklamada yeni supercharger lokasyonları duyuruldu. Şirket, 2025 yılında 10 yeni lokasyon / 80 yeni şarj noktası, 2026 yılında ise benzer sayıda genişleme planladığını söyledi.

PLANLANAN YENİ SUPERCHARGER LOKASYONLARI ŞÖYLE:

Söke (Aydın)

Bolu (mevcut istasyonun genişletilmesi)

Çankaya (Ankara)

Yatağan (Muğla)

Sivrihisar (Eskişehir)

Keçiborlu (Isparta)

Samandıra (İstanbul – Kuzey ve Güney yönleriyle)

Karşıyaka (İzmir)

Tekirdağ

Tesla ayrıca, Yeni Model Y'nin Türkiye'de sürekli siyah renginin envantere sunulduğuna yönelik eleştirileri de dikkate aldığını belirtti. Açıklamada "Ayrıca, renk çeşitliliği konusundaki geri bildirimlerinizi de dikkate aldık – Temmuz ayı içerisinde listelere daha fazla renk seçeneği eklenecek" denildi. Milyonlarca Tesla hayranı sosyal medyada Yeni Model Y'nin Türkiye'de sürekli siyah renginin envantere sunulduğunu belirterek şirketi eleştiriyordu.

BİRÇOK ALICI BOTLARDAN ETKİLENDİ

31 Temmuz’a kadar her iş günü yeni envanter listeleneceğini söyleyen şirket, botlara karşı da önlem alındığını ve bot kullanımının büyük ölçüde azaltıldığını kaydetti. Açıklamada "Global dijital ekibimiz, bot kullanımını büyük ölçüde azaltmış durumda. Ancak her gün yeni girişimler ortaya çıkabiliyor. Listelemeler anlık olarak takip edilerek bu tür bot girişimleri mümkün olduğunca engelleniyor" denildi. Tesla Yeni Model Y envanterlerini sunduğunda pek çok alıcı botlar nedeniyle Yeni Model Y'yi alamadığını belirtmişti.