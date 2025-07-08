Gram altın için yeni fırsat geliyor! İslam Memiş kritik tarihi açıkladı

Finans analisti İslam Memiş, altın ve gümüş fiyatlarında geri çekilmelerin alım fırsatı sunduğunu belirtti ve yatırımcılar için kritik seviyeleri açıkladı. Peki gram altın ne kadar? Hangi seviyede alım yapılmalı? İşte tüm detaylar...

Finans Analisti İslam Memiş, sosyal medya hesabı üzerinden yatırımcılar için kritik uyarılarda bulundu. Yatırımcılar için alım seviyesine işaret eden Memiş, altın ve gümüş yatırımında hala kazandıracak seviyelerin altını çizdi.

KASIM AYI ÇOK ÖNEMLİ

Memiş, altın ve gümüş fiyatlarında gerçekleşecek düşüşle tekrar alım fırsatı sunabileceğini açıkladı. Kasım ayının önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Memiş, o tarihe kadar sabırla beklenmesi gerektiğini söyledi. Mevsim itibarıyla ev, arsa ve araba alımlarının çoğaldığını hatırlatan Memiş, TL'deki değer artışını da menkul alımlarının çoğalmasına bağladı.

Geçen hafta 4.330 lira olan gram altın şu an serbest piyasada 4.260 lira seviyesinden işlem görüyor. Altın ve gümüş fiyatlarında ons altın ve gram altın olarak ayrı değerlendirmek gerektiğini hatırlatan Memiş, altın ve gümüşün gram bazında dolar/ TL kurundan destek alındığını söyledi.

ALTIN YATIRIMCISI GEÇ KALMASIN

3. dalışı yani fiyatların düştüğü zamanı kaçıran yatırımcıların gram altının bu pozisyonu için geç kalmaması gerektiğini belirtti.

Ons altın 3.307 dolar. 3.280 – 3.350 dolar aralığını takip ettiğini belirten Memiş, bu seviyelerin alım fırsatı sunduğunu ifade etti. Daha önce bu seviyelerden alım yapanların kâra geçebileceğini söyledi. Altın almak için geç kalanlar için ise yeniden fırsat oluşabileceğini söyledi.

Gram altın serbest piyasada 4.200 – 4.250 TL bandını izlediğini hatırlatan Memiş, 2 hafta önce alım yapamayanların bu fiyatlardan alım yapabileceğini ifade etti.