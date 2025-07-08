Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Taksiye binerken dikkat! Günlük 3 milyon lira kayıp

Taksi ödemesi için kullanılan özel POS cihazları üzerinden yapılan kredi kartı ödemelerinde komisyon oranları artık yüzde 10’u geçiyor. Bu yüksek oran direkt olarak vatandaşın cebine yansıyor. Peki bu artışın sebebi ne? İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Taksiye binerken dikkat! Günlük 3 milyon lira kayıp
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 09:20

Pos komisyonları bu defa taksilerde tartışma konusu oldu. Taksilerde pos cihazı komisyonları normalin iki katını aştı ve yüzde 10’ları geçti. POS donanımını, yazılımı ve ödeme altyapısını sağlayan kurumların hizmet bedelleri ile vergiler de vatandaşa yansıtılıyor.

Taksiye binerken dikkat! Günlük 3 milyon lira kayıp

Pos cihazı komisyonları perakende sektöründe yüzde 4–5 seviyelerinde kalırken, taksilerde bu oran yüzde 10'u geçti. Piyasadaki poslardan farklı bir cihaz kullanan taksilerdeki poslar komisyonu da otomatik hesaplıyor.

ARACI KURUMLAR EK MALİYET GETİRİYOR

İddialara göre yüzde 10'u geçen bu komisyon içinde bankaların dışında aracı fintech şirketleri ve tüm süreçlerde oluşan vergiler de yer alıyor. Yani taksinin gelir vergisini de vatandaş ödüyor. Uzmanlara göre bu uygulama hem yasal değil hem de milyarları buluyor. Aracı kurumlar üzerinden çalışan POS cihazlarında yüzde 10'a varan komisyonlar, kredi kartı ile ödeme yapan vatandaşlara fazladan maliyet getiriyor.

Taksiye binerken dikkat! Günlük 3 milyon lira kayıp

DOĞRUDAN VATANDAŞA YANSITILIYOR

POS donanımı, yazılımı ve ödeme altyapısını sağlayan bu kurumların aldığı hizmet bedellerine ek olarak, bu tutarların üzerine KDV ve BSMV gibi vergiler de ekleniyor. Nihai olarak oluşan toplam kesinti, doğrudan vatandaşa yansıtılıyor.

Vergi mevzuatına göre vergi yükümlülüğü hizmet sağlayıcıya ait olması gerekirken, mevcut uygulama bu kuralın dışına çıkıyor. Bu da hem yasal açıdan risk teşkil ediyor hem de kayıt dışılığı artırıyor.

Taksiye binerken dikkat! Günlük 3 milyon lira kayıp

GÜNLÜK 3 MİLYON LİRA KAYIP

Türkiye genelinde her gün ortalama üç milyon yolculuğu gerçekleştiği tahmin ediliyor. Bu yolculukların yaklaşık üçte biri kartla yapılıyor. Bu da günde yaklaşık 900 bin kartlı ödeme anlamına geliyor. Her bir işlemden yüzde 10 oranında kesinti yapıldığında, günlük kayıp 2.5 ila 3 milyon lira arasında değişiyor.

Kredi kartıyla ödeme yaparken vatandaştan ekstra ücret alınması, fiş verilmemesi ya da hizmet bedellerinin gizli tutulması gibi uygulamalar, tüketici haklarını zedeliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ticaret Bakanlığı'ndan süt üreticilerine 58,3 milyon TL ceza
Trump'tan pazarlık sinyali
ETİKETLER
#taksi
#vergi kaybı
#tüketici hakları
#Bitaksi Zammı
#taksi ödemesi
#taksi ücreti
#taksi ne kadar
#taksi pos cihazı
#Taksiler
#Pos Komisyonu
#Aracı Kurumlar
#Fintech
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.