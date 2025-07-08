Taksiye binerken dikkat! Günlük 3 milyon lira kayıp

Taksi ödemesi için kullanılan özel POS cihazları üzerinden yapılan kredi kartı ödemelerinde komisyon oranları artık yüzde 10’u geçiyor. Bu yüksek oran direkt olarak vatandaşın cebine yansıyor. Peki bu artışın sebebi ne? İşte detaylar...

Pos komisyonları bu defa taksilerde tartışma konusu oldu. Taksilerde pos cihazı komisyonları normalin iki katını aştı ve yüzde 10’ları geçti. POS donanımını, yazılımı ve ödeme altyapısını sağlayan kurumların hizmet bedelleri ile vergiler de vatandaşa yansıtılıyor.

Pos cihazı komisyonları perakende sektöründe yüzde 4–5 seviyelerinde kalırken, taksilerde bu oran yüzde 10'u geçti. Piyasadaki poslardan farklı bir cihaz kullanan taksilerdeki poslar komisyonu da otomatik hesaplıyor.

ARACI KURUMLAR EK MALİYET GETİRİYOR

İddialara göre yüzde 10'u geçen bu komisyon içinde bankaların dışında aracı fintech şirketleri ve tüm süreçlerde oluşan vergiler de yer alıyor. Yani taksinin gelir vergisini de vatandaş ödüyor. Uzmanlara göre bu uygulama hem yasal değil hem de vergi kaybı milyarları buluyor. Aracı kurumlar üzerinden çalışan POS cihazlarında yüzde 10'a varan komisyonlar, kredi kartı ile ödeme yapan vatandaşlara fazladan maliyet getiriyor.

DOĞRUDAN VATANDAŞA YANSITILIYOR

POS donanımı, yazılımı ve ödeme altyapısını sağlayan bu kurumların aldığı hizmet bedellerine ek olarak, bu tutarların üzerine KDV ve BSMV gibi vergiler de ekleniyor. Nihai olarak oluşan toplam kesinti, doğrudan vatandaşa yansıtılıyor.

Vergi mevzuatına göre vergi yükümlülüğü hizmet sağlayıcıya ait olması gerekirken, mevcut uygulama bu kuralın dışına çıkıyor. Bu da hem yasal açıdan risk teşkil ediyor hem de kayıt dışılığı artırıyor.

GÜNLÜK 3 MİLYON LİRA KAYIP

Türkiye genelinde her gün ortalama üç milyon taksi yolculuğu gerçekleştiği tahmin ediliyor. Bu yolculukların yaklaşık üçte biri kartla yapılıyor. Bu da günde yaklaşık 900 bin kartlı ödeme anlamına geliyor. Her bir işlemden yüzde 10 oranında kesinti yapıldığında, günlük kayıp 2.5 ila 3 milyon lira arasında değişiyor.

Kredi kartıyla ödeme yaparken vatandaştan ekstra ücret alınması, fiş verilmemesi ya da hizmet bedellerinin gizli tutulması gibi uygulamalar, tüketici haklarını zedeliyor.