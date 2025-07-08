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 | Bengü Sarıkuş

Trump'tan pazarlık sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, bugün bazı ülkelere gönderilen tarife mektuplarının nihai teklifleri olduğunu belirterek, "Ama farklı bir teklifle gelirlerse ve ben de beğenirsem yaparız." dedi.

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Trump'tan pazarlık sinyali
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 08:58
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 08:58

Başbakanı 'yu Beyaz Saray'da ağırlayan , basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, mektuplarının nihai olup olmadığına ilişkin soru üzerine, mektuplarda belirtilen oranları müzakere edebileceklerinin sinyalini verdi. Bunların aşağı yukarı son teklifler olduğunu ifade eden Trump, "Ama farklı bir teklifle gelirlerse ve ben de beğenirsem yaparız." diye konuştu.

Trump'tan pazarlık sinyali

FARKLI YOL İZLEMEK İSTEYENLERE YEŞİL IŞIK

Tarife erteleme süresinin uzatıldığı 1 Ağustos tarihinin kesin olup olmadığına dair soruya Trump, "Kesin diyebilirim ama yüzde 100 kesin değil. Eğer ararlarsa ve 'Farklı bir yol izlemek isteriz.' derlerse buna açık olacağız." cevabını verdi.

Trump, 90 günlük tarife erteleme süresi boyunca 90 anlaşma yapılamamasına yönelik soru üzerine, "Herkesle konuştuk. 'Bazı anlaşmalar yapacağız, ama çoğunlukla bir mektup göndereceğiz.' demiştim." dedi.

Trump'tan pazarlık sinyali

İngiltere ve Çin ile anlaşma yaptıklarını hatırlatan Trump, Hindistan ile de anlaşmaya yakın olduklarını duyurdu. Diğer ülkelerle de görüştüklerini anlatan Trump, "Bir anlaşma yapabileceğimizi düşünmüyoruz, bu yüzden onlara sadece bir mektup gönderiyoruz." ifadelerini kullandı. Trump, çeşitli ülkelere gönderdikleri mektuplarda bildirdikleri tarife oranlarında bazı ayarlamalar yapabileceklerine işaret ederek, aslında bu oranların olması gerekenden çok daha düşük olduğunu savundu.

14 ÜLKENİN GÜMRÜK VERGİSİ BELLİ OLDU

Daha fazla isteyebileceklerini dile getiren Trump, "Pek çok iyi ülkeyle kurduğumuz ilişkilerin hatırına, benim yaptığım gibi yapıyoruz." dedi.

Trump, pazartesi günü sosyal medya hesabından Tunus, Güney Kore, Malezya, Kazakistan, Japonya, Güney Afrika, Bosna Hersek, Endonezya, Sırbistan, Bangladeş, Tayland, Kamboçya, Myanmar ve Laos olmak üzere 14 ülkeye yönelik gümrük vergisi oranlarını içeren tarife mektuplarını paylaşmıştı.

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#Ekonomi
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