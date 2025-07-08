Ticaret Bakanlığı'ndan süt üreticilerine 58,3 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de süt piyasasında faaliyet gösteren dört büyük süt şirketine toplam 58,3 milyon TL tutarında idari para cezası uyguladı.

Ticaret Bakanlığı, küçük üreticilere yönelik haksız ticari uygulamalarda bulunan dört büyük süt şirketine toplam 58,3 milyon TL tutarında idari para cezası uyguladı. Bakanlık açıklamasında, 2024 yılında yürürlüğe giren düzenlemeler doğrultusunda, üretici, tedarikçi ve perakendeciler arasındaki ilişkilerde taraflardan birinin diğerinin ticari faaliyetini bozacak uygulamalarının yasaklandığı vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı, küçük ölçekli üreticilere karşı haksız ticari uygulamalarda bulunan dört büyük süt şirketine toplam 58,3 milyon TL idari para cezası verdi.

Bakanlık, özellikle küçük ölçekli süt üreticileri ve tedarikçilerin, büyük alıcılar karşısında ödeme gecikmeleri ve ticari dengesizliklere maruz kaldığına ilişkin şikayetler üzerine sektörde denetim başlattığını duyurdu.

Yapılan incelemeler sonucunda, küçük üreticilerden çiğ süt temin eden dört büyük şirkete, haksız fiyatlama ve ticari baskı uygulamaları nedeniyle toplam 58,3 milyon TL ceza kesildi.

Açıklamada, "Tarım ve gıda üreticilerinin ticari faaliyetlerini olumsuz etkileyecek her türlü haksız ticari uygulama ve ödeme süresindeki gecikmelere karşı denetimlerimiz kararlılıkla sürecek" denildi.