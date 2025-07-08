Motorine zam yolda! Fiyat tabelası bu gece değişecek

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor. Küresel piyasalarda motorin fiyatlarının artış göstermesiyle pompa fiyatı zamlanacak. Motorinin litresine bu gece yarısından itibaren zam gelecek.

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarında değişikliğe neden olmaya devam ediyor. Motorinin küresel bazda fiyatının yükselmesiyle de yeni bir zam haberi daha geldi.

MOTORİNE BU GECE ZAM GELİYOR

Motorinin litre fiyatına 1 lira 15 kuruş zam yapılacak. Zamlı tarife çarşamba gününden itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.

Böylece İstanbul'da motorinin fiyatı 53 lirayı, Ankara ve İzmir'de ise 54 lirayı aşacak.

BRENT PETROL NE KADAR?

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni vergi tarifeleri ve OPEC+ üretim artışı etkisiyle salı gününe düşüşle başladı. Brent Petrol'ün varil fiyatı 69,46 dolardan işlem görüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

8 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları şöyle...

MOTORİN

Ankara: 53,19 TL

İstanbul: 52,32 TL

İzmir: 53,53 TL

BENZİN

Ankara: 51,81 TL

İstanbul: 51,15 TL

İzmir: 52,18 TL

LPG