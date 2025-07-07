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 | Suat Vilgen

Petrol düşerken akaryakıt neden yükseliyor? İşte nedeni: Roket ve Tüy etkisi!

Petrol fiyatları dünya genelinde sert düşüş yaşarken Türkiye’deki akaryakıt fiyatları ise zamlandı. Bu durum kafaları karıştırırken uzmanlar durumu “Roket ve Tüy” etkisiyle açıklıyor. İşte detaylar...

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Petrol düşerken akaryakıt neden yükseliyor? İşte nedeni: Roket ve Tüy etkisi!
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 10:04

Uluslararası piyasalarda son üç haftada yüzde 11’in üzerinde düşerken Türkiye’deki tersine yükseldi. 20 Haziran’dan bu yana Brent petrolün varil fiyatı 77 dolardan 68 dolara kadar geriledi. Ancak yurtiçi pompa fiyatlarında benzine 2,26 TL, motorine 2,12 TL ve LPG’ye 97 kuruş zam geldi.

Petrol düşerken akaryakıt neden yükseliyor? İşte nedeni: Roket ve Tüy etkisi!

TÜRKİYE'DE DE "ROKET VE TÜY" OLGUSU

Ekonomistler bu durumu “Roket ve Tüy” (İngilizcesiyle rockets and feathers) olgusu ile açıklıyor. Bu kavram, akaryakıt gibi ürünlerde fiyatların uluslararası artışlara çok hızlı tepki verip fırlamasını (roket), ancak düşüşlerde aynı hızda inmeyip yavaşça süzülmesini (tüy) anlatıyor.

Özellikle savaş, kriz ya da jeopolitik gerilim gibi gelişmeler yaşandığında petrol fiyatları yükselir yükselmez Türkiye'de pompa fiyatlarına zam gelirken, fiyatlar düştüğünde aynı oranda ve hızda bir indirim genellikle görülmüyor.

Petrol düşerken akaryakıt neden yükseliyor? İşte nedeni: Roket ve Tüy etkisi!

TÜKETİCİ İÇİN ZOR DÖNEM DEVAM EDİYOR

Brent petrol fiyatı düşerken Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının sabit kalması ya da artması, tüketicinin bütçesini zorlamaya devam ediyor. Gerek üretici maliyetleri gerekse lojistik giderleri bu durumdan etkilenirken, taşıma ve ulaşım maliyetlerinin de aynı ölçüde düşmemesi üzerinde yukarı yönlü baskıyı sürdürüyor.

Bunun yanında temmuz başında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranına bağlı olarak yapılan Özel Tüketim Vergisi () artışının, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına doğrudan yansıtılması da akaryakıttaki artışın bir başka nedeni.

Sıkça Sorulan Sorular

“ROKET VE TÜY” ETKİSİ NEDİR?
Bu kavram, petrol fiyatlarının arttığında perakende akaryakıt fiyatlarının çok hızlı yükselmesini, ancak petrol düştüğünde aynı hızda gerilememesini tanımlar. Fiyatlar roket gibi yükselirken, tüy gibi yavaş iner.
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#Özel Haber
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