Sabit gelirliler dikkat! Ünlü profesör maaşla birikim yapmanın püf noktasını anlattı

Sabit bir gelirle, krizlerden çıkabilmenin, emeklilik planı yapabilmenin ve öncelikleri değiştirerek var olan maaşınızla birikim yapabilmenin mümkün olduğunu ifade eden Ekonomi Profesörü Emre Alkin, çok önemli uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

Ekonomi Profesörü Emre Alkin, sabit gelirle nasıl birikim yapılabileceğine, harcamaların nasıl önceliklendirileceğine ve yan gelir sağlama yollarına yönelik tavsiyelerde bulundu. Sabit gelirle yaşamanın zor olduğunun altını çizen Ekonomi Profesörü Emre Alkin, mutluluktan ödün vermeden bir gelir- gider tablosu oluşturmanın önemine işaret etti.

MAAŞI YETİRMENİN PÜF NOKTASI

Gençken doğru harcama yapmayı öğrenmeyen bir kişinin ilerleyen zamanlarda parayı yönetmekte güçlük çekeceğini belirten Alkin, maaşı yetirmenin püf noktasını açıkladı. Alkin, " Bu konuda bir CFO örneği verdim: "Maaş yetmiyor" diyordu. Harcamalarını listelemesini önerdim. 15 gün sonra geldi ve gereksiz harcamaları eleyince maaşının yettiğini söyledi." dedi.

SABİT GELİRLE BİRİKİM YAPILIR MI?

Yüksek enflasyonla ara zam olmadan geçinmenin zor olduğunu belirten Alkin, "Hazır paranız varsa onu harcayıp "iyi yaşamaya" çalışmayın. Hazır para gelecekteki maaş artışlarınız yetersiz kaldığında size destek olacak yatırım kaynağıdır. Nereye koyacağınız size kalmış; kimisi altın, kimisi arsa tercih eder." dedi.

SABIRLA, KÜÇÜK TASARRUFLARLA BİRİKİM

Kooperatifçilik, insanların küçük tasarruflarla mal mülk edinmesini sağlayan çok kıymetli bir sistem olduğunu hatırlatan Alkin, kolektif birikimin kıymetli olduğunu vurguladı. Alkin, bu yöntemlerle sabırla önemli varlıklar edinilebileceğini belirtti.

KRİZLERDE YAN GELİR SAĞLANABİLİR Mİ?

Büyük yatırımcıların kriz öncesinde ellerindeki varlıkları satarak nakite geçtiğini ifade eden Alkin, kriz sonrasında yeniden uygun fiyatla alım yapılarak ekonomik olarak dayanıklı olmanın önemine dikkat çekti ve gelir sabitken eğlenceden, keyfi harcamalardan feragat ederek birikim yapmanın önemini anlattı.

EMEKLİLİK PLANI NE ZAMAN YAPILMALI?

Öncelikle bir gelir- gider tablosu hazırlayarak kendi güncel durumunuzla yüzleşmeniz gerektiğini vurgulayan Alkin, zorunlu ödemelerin tasarrufa yönlendirdiğini hatırlatarak para biriktiremeyen insanların bile emeklilik planlarıyla zorunlu birikim yapabileceklerini hatırlattı.