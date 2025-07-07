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 | Bengü Sarıkuş

Akaryakıta zam geldi! ÖTV sonrası benzin, motorin, LPG ne kadar oldu?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyurulan düzenlemeye göre, benzine 2,26 TL, motorine 2,12 TL ve LPG’ye 97 kuruş zam geldi. 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG ne kadar? İşte detaylar...

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Akaryakıta zam geldi! ÖTV sonrası benzin, motorin, LPG ne kadar oldu?
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 09:00
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 09:03

7 Temmuz 2025 Pazartesi günü itibarıyla güncel belli oldu. Temmuz ayının başında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranına bağlı olarak yapılan Özel Tüketim Vergisi () artışı, , ve fiyatlarına doğrudan yansıdı.

Akaryakıta zam geldi! ÖTV sonrası benzin, motorin, LPG ne kadar oldu?

(GİB) tarafından açıklanan yeni vergi düzenlemesi kapsamında;

* Benzine 2,26 TL,
* Motorine 2,12 TL,
* LPG’ye ise 97 kuruş zam yapıldı.

Akaryakıta zam geldi! ÖTV sonrası benzin, motorin, LPG ne kadar oldu?

Yapılan zam sonrası büyük şehirlerde motorin fiyatları 53 TL’nin üzerine çıkarken, benzin fiyatları da 51-52 TL bandına yerleşti.

Yeni haftanın ilk günü olan 7 Temmuz 2025 tarihinde ise herhangi bir ek zam ya da indirim bulunmamakla birlikte, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt litre fiyatları şöyle:

Akaryakıta zam geldi! ÖTV sonrası benzin, motorin, LPG ne kadar oldu?

7 TEMMUZ GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG NE KADAR?

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,19 TL/LT
Motorin: 52,36 TL/LT
LPG: 26,06 TL/LT

Akaryakıta zam geldi! ÖTV sonrası benzin, motorin, LPG ne kadar oldu?

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,05 TL/LT
Motorin: 52,25 TL/LT
LPG: 25,46 TL/LT

Akaryakıta zam geldi! ÖTV sonrası benzin, motorin, LPG ne kadar oldu?

Ankara

Benzin: 51,87 TL/LT
Motorin: 53,22 TL/LT
LPG: 25,96 TL/LT

Akaryakıta zam geldi! ÖTV sonrası benzin, motorin, LPG ne kadar oldu?

İzmir

Benzin: 52,19 TL/LT
Motorin: 53,55 TL/LT
LPG: 25,91 TL/LT

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