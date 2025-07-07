Altın çakıldı! Yeni hafta dipten başladı! İşte 7 Temmuz altın fiyatları

Altın fiyatları haftaya büyük düşüşle başladı. Geçtiğimiz haftayı 4.274 TL seviyesinden kapatan gram altın yeni haftayı yaklaşık 20 TL değer kaybı ile açtı. Peki güncel gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte 7 Temmuz 2025 altın fiyatları...

Altın fiyatları hem yerel hem de küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, jeopolitik nedenlere bağlı olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Temmuz'da yürürlüğe girecek, yeni gümrük tarifelerinde değişikliğe gitmeme yönündeki sinyali sonrası altın fiyatları küresel ölçekte düşüş eğilimi sergilemeye başladı. Geçen haftayı düşüş ivmesiyle 4.274 TL seviyesinden kapatan gram altın yeni haftanın ilk gününde adeta çakıldı. Sabah saatleri itibarıyla gram altın serbest piyasada 4.255 lira civarında fiyatlandı. İşte 7 Temmuz 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış - satış fiyatları...

7 TEMMUZ 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.255,34 TL

Satış 4.255,81 TL

7 TEMMUZ 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.930,00 TL

Satış 7.013,00 TL

7 TEMMUZ 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 13.860,00 TL

Satış 14.027,00 TL

7 TEMMUZ 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 27.635,00 TL

Satış 27.925,00 TL

7 TEMMUZ 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.311,30 dolar

Satış 3.311,59 dolar