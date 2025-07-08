Nefes Kredisi başvurusu başladı! İlk 6 ay ödemesiz 2,5 milyon lira verilecek

TOBB Nefes Kredisi başvurusu başladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin KOBİ'lere destek olması amacıyla başlattığı ve öz kaynak desteği verdiği Nefes Kredisi dahilinde azami 2,5 milyon lira kredi verilecek. Peki kimler krediden faydalanabilecek? İşte detaylar...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), Nefes Kredisi'ne başvurular belirli bankalar üzerinden gerçekleştiriliyor. TOBB'un KOBİ'lere destek olmak için yeniden başlattığı Nefes Kredisi'ne başvurular alınmaya başlandı. Bu kapsamda TOBB'a bağlı oda-borsa üyesi şirketler, TOBB Nefes Kredisi başvurularını Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinden yapabilecek.

Kredi Garanti Fonu öz kaynak desteğiyle, bu kredilere yüzde 80 kefalet sağlayacak. Söz konusu krediden bir firma, azami 2,5 milyon lira kullanabilecek. Krediler 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak.

SADECE BELİRTİLEN BANKALARDAN BAŞVURULABİLİYOR

Öte yandan, TOBB'un sosyal medya hesabından da konuya ilişkin paylaşım yapıldı. TOBB Nefes Kredisi'ne ilişkin başvuruların sadece belirtilen bankalardan yapılması gerektiğine işaret edilen paylaşımda, söz konusu bankalar dışında herhangi bir internet sitesinden veya mobil uygulamadan başvuru yapılamayacağı vurgulandı.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunmasını, TOBB Nefes Kredisi ile hiçbir bağlantısı olmayan yanıltıcı içeriklere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."