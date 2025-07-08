Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Nefes Kredisi başvurusu başladı! İlk 6 ay ödemesiz 2,5 milyon lira verilecek

TOBB Nefes Kredisi başvurusu başladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin KOBİ'lere destek olması amacıyla başlattığı ve öz kaynak desteği verdiği Nefes Kredisi dahilinde azami 2,5 milyon lira kredi verilecek. Peki kimler krediden faydalanabilecek? İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Nefes Kredisi başvurusu başladı! İlk 6 ay ödemesiz 2,5 milyon lira verilecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 12:50
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 13:05

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), Nefes Kredisi'ne başvurular belirli bankalar üzerinden gerçekleştiriliyor. TOBB'un KOBİ'lere destek olmak için yeniden başlattığı Nefes Kredisi'ne başvurular alınmaya başlandı. Bu kapsamda TOBB'a bağlı oda-borsa üyesi şirketler, TOBB Nefes Kredisi başvurularını Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı , Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinden yapabilecek.

Nefes Kredisi başvurusu başladı! İlk 6 ay ödemesiz 2,5 milyon lira verilecek

Kredi Garanti Fonu öz kaynak desteğiyle, bu kredilere yüzde 80 kefalet sağlayacak. Söz konusu krediden bir firma, azami 2,5 milyon lira kullanabilecek. Krediler 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak.

Nefes Kredisi başvurusu başladı! İlk 6 ay ödemesiz 2,5 milyon lira verilecek

SADECE BELİRTİLEN BANKALARDAN BAŞVURULABİLİYOR

Öte yandan, TOBB'un sosyal medya hesabından da konuya ilişkin paylaşım yapıldı. TOBB Nefes Kredisi'ne ilişkin başvuruların sadece belirtilen bankalardan yapılması gerektiğine işaret edilen paylaşımda, söz konusu bankalar dışında herhangi bir internet sitesinden veya mobil uygulamadan başvuru yapılamayacağı vurgulandı.

Nefes Kredisi başvurusu başladı! İlk 6 ay ödemesiz 2,5 milyon lira verilecek

Paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Bu tür dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunmasını, TOBB Nefes Kredisi ile hiçbir bağlantısı olmayan yanıltıcı içeriklere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gram altın için yeni fırsat geliyor! İslam Memiş kritik tarihi açıkladı
Türk çayına en düşkün 3 ülke! Milyon dolarlık sipariş verdiler
ETİKETLER
#kredi
#Nefes Kredisi
#Tobb Nefes Kredisi
#nefes kredisi başvuru
#nefes kredi başvuru
#kobi kredisi
#Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
#kobi destek
#nakit desteği
#kobi nakit desteği
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.