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 | Bengü Sarıkuş

Türk çayına en düşkün 3 ülke! Milyon dolarlık sipariş verdiler

Türkiye'nin önemli tarımsal ürünlerinden çay, yılın 6 ayında Avrupa kıtası başta olmak üzere 104 ülkeye satıldı. İşte en çok Rize'den yapılan ihracat için sıraya giren ülkeler...

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Türk çayına en düşkün 3 ülke! Milyon dolarlık sipariş verdiler
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 12:33
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 12:33

İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, 'den ocak-haziran döneminde 104 ülkeye 3 bin ton çay ihracatı gerçekleştirildi. Söz konusu ihracattan da 16 milyon 991 bin 796 dolar gelir sağlandı. Ülkeden geçen yılın ilk yarısında da 2 bin 897 tonluk çay ihracatından 13 milyon 909 bin 313 dolar gelir elde edilmişti.

Türk çayına en düşkün 3 ülke! Milyon dolarlık sipariş verdiler

, ve en fazla çay ihraç edilen 3 ülke oldu. Bu dönemde Belçika'ya 7 milyon 778 bin dolar, Birleşik Krallık'a 2 milyon 61 bin dolar ve KKTC'ye 1 milyon 549 bin dolarlık çay ihraç edildi.

Türk çayına en düşkün 3 ülke! Milyon dolarlık sipariş verdiler

ÇAY İHRACATININ YÜZDE 58'İ RİZE'DEN

Türkiye'den yapılan çay ihracatının yüzde 58'i 'den gerçekleştirildi. Rize'den yılın ilk yarısında 23 ülkeye 2 bin 155 ton çay ihraç edilerek, 9 milyon 877 bin 506 dolar gelir elde edildi. Belçika, KKTC ve ABD, kentten en fazla çay ihraç edilen 3 ülke oldu. Rize'den bu dönemde Belçika'ya 7 milyon 744 bin dolar, KKTC'ye 718 bin dolar ve ABD'ye 310 bin dolarlık çay satıldı.

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