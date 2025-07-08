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 | Bengü Sarıkuş

Nefes kredisi için başvurular başlıyor! 2,5 milyon TL nakit

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve çeşitli bankaların iş birliğiyle hayata geçirilen kredi programının, özellikle mikro ve küçük işletmeler için kritik önem taşıdığını vurguladı.

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Nefes kredisi için başvurular başlıyor! 2,5 milyon TL nakit
KAYNAK:
ForInvest Haber
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 10:47

(İTO) Başkanı , küçük ve orta ölçekli işletmelerin () finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlatılan için başvuruların 8-9 Temmuz'da başlayacağını hatırlatarak, İstanbullu işletmeleri bu imkândan yararlanmaya davet etti. Avdagiç, kredinin yalnızca finansmana erişim açısından değil, aynı zamanda yeni KGF destekli kredi modellerine de zemin hazırlaması açısından değerli olduğunu belirtti.

KOBİ’lere 2,5 milyon TL’ye kadar kredi imkânı sunan TOBB Nefes Kredisi için başvurular başlıyor.

Nefes kredisi için başvurular başlıyor! 2,5 milyon TL nakit

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve çeşitli bankaların iş birliğiyle hayata geçirilen kredi programının, özellikle mikro ve küçük işletmeler için kritik önem taşıdığını vurguladı.

Avdagiç, "Piyasanın sağlıklı işlemesi için küçük ve mikro ölçekli işletmelerin, bankaların TL ticari kredi büyüme sınırlarının dışında tutulması gerektiğini her zaman vurguladık. TOBB Nefes Kredisi bu yönde önemli bir adımdır. İş dünyasının bu krediye büyük ilgi göstereceğine inanıyorum" dedi.

Nefes kredisi için başvurular başlıyor! 2,5 milyon TL nakit

ÖZ KAYNAK DESTEKLİ KREDİ İMKANI

Avdagiç, kredinin yalnızca finansmana erişim açısından değil, aynı zamanda yeni KGF destekli kredi modellerine de zemin hazırlaması açısından değerli olduğunu belirterek, "TOBB’un bu öncülüğü sayesinde, öz kaynak destekli kredi imkanlarının genişlemesini ve yeni KGF programlarının başlamasını umut ediyoruz" dedi.

Nefes kredisi için başvurular başlıyor! 2,5 milyon TL nakit

NEFES KREDİSİ NAKİT AKIŞINI DESTEKLEYECEK

Enflasyonla mücadelenin sürdüğü bu dönemde, işletmelerin nakit akışını desteklemenin önemine dikkat çeken Avdagiç, “Bankacılık kredi mekanizmasının yeniden işler hale gelmesi ve hem faiz oranlarının hem de kredi tutarlarının üretime güçlü bir katkı sağlayacak seviyeye gelmesi büyük önem taşıyor” değerlendirmesini yaptı.

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