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 | Burak Ayaydın

Mario Branco için şaşırtan gelişme: Fenerbahçe'den gönderilmişti!

Fenerbahçe'deki sportif direktörlük görevine son verilen Mario Branco, an itibarıyla Benfica yolunda. Portekiz basını, Fenerbahçe'den gönderilen Mario Branco için yeni adresin Benfica olacağını iddia etti.

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Mario Branco için şaşırtan gelişme: Fenerbahçe'den gönderilmişti!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 21:18
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 21:21

Fenerbahçe'deki görevine tarafından son verilen için flaş bir iddia ortaya atıldı. A Bola'da yer alan habere göre; 49 yaşındaki Portekizlinin yeni adresi ülkesinin takımlarından olacak.

FENERBAHÇE SONRASINDA BENFICA KRİTİĞİ

Benfica'da futbol sorumlusu Lourenço Pereira'nın ayrılığı beklenirken, yerine gelecek isim olarak ise Mario Branco öne çıkarıldı. Esasen ise Benfica yönetimi yeni bir yapılanmaya gitmek istiyor ve Mario Branco'nun da bu süreçte önemli bir rol üstlenebileceğini düşünüyor.

Mario Branco için şaşırtan gelişme: Fenerbahçe'den gönderilmişti!

ALİ KOÇ'TAN KRİTİK KARARLAR

Portekizli isme veda eden Ali Koç, futbol aklı olarak Devin Özek ile çalışma kararı almıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE YÖNETİMİNDE SON DURUM NEDİR?
Camiada seçim hazırlıkları devam ederken, yönetimsel bazda da soru işaretleri ortaya çıkmış durumda.
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ETİKETLER
#ali koç
#ali koç
#Mario Branco
#Mario Branco
#benfica
#benfica
#Fenerbahçe Alagöz Holding
#Fenerbahçe
#Devin Özek
#Spor
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