Mario Branco için şaşırtan gelişme: Fenerbahçe'den gönderilmişti!

Fenerbahçe'deki sportif direktörlük görevine son verilen Mario Branco, an itibarıyla Benfica yolunda. Portekiz basını, Fenerbahçe'den gönderilen Mario Branco için yeni adresin Benfica olacağını iddia etti.

Fenerbahçe'deki görevine Ali Koç tarafından son verilen Mario Branco için flaş bir iddia ortaya atıldı. A Bola'da yer alan habere göre; 49 yaşındaki Portekizlinin yeni adresi ülkesinin takımlarından Benfica olacak.

FENERBAHÇE SONRASINDA BENFICA KRİTİĞİ

Benfica'da futbol sorumlusu Lourenço Pereira'nın ayrılığı beklenirken, yerine gelecek isim olarak ise Mario Branco öne çıkarıldı. Esasen ise Benfica yönetimi yeni bir yapılanmaya gitmek istiyor ve Mario Branco'nun da bu süreçte önemli bir rol üstlenebileceğini düşünüyor.

ALİ KOÇ'TAN KRİTİK KARARLAR

Portekizli isme veda eden Ali Koç, futbol aklı olarak Devin Özek ile çalışma kararı almıştı.