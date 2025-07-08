Galatasaray'da yıldız ayrılığı: Transferde geri sayım başladı!

Galatasaray'da yıldız vedası için kritik bir transfer süreci gerçekleşiyor. Galatasaray formasıyla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz'a, an itibarıyla Avrupa'dan pek çok takım talip olmuş durumda.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz transferi için geri sayım başladı. Galatasaray için sürpriz transfer süreci adım adım ilerlerken, Barış Alper Yılmaz'a ise şimdi de Inter talip oldu ve ilk temaslar gerçekleşti.

GALATASARAY'DA YILDIZ İSMİN VEDASI CİDDİ ANLAMDA GÜNDEMDE

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için transfer gündemi gün geçtikçe derinleşiyor. Milli yıldıza ilk olarak Leipzig talip olurken, an itibarıyla ise Inter de devreye girdi. Halihazırda Galatasaray'dan sonra Avrupa'da oynamak isteyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmayı hedefleyen Inter, ciddi bir bonservis pazarlığı için menajerlik sürecini başlattı.

BARIŞ ALPER YILMAZ DA GALATASARAY'DAN TRANSFER OLMAK İSTİYOR

Galatasaray formasıyla iyi performanslar gösteren ve kupalar kazanan Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz dönemde Avrupa'da oynamak istediğini ve sarı kırmızılı takımın izin vermesiyle birlikte transfere olumlu yaklaştığını belirtmişti.

GALATASARAY'DA VEDASI BEKLENEN BARIŞ ALPER YILMAZ'IN PERFORMANSI

Galatasaray'ın iyi bir teklifle birlikte transferine olumlu yaklaştığı Barış Alper Yılmaz, geçen sezon Aslan ile 48 maça çıkmış ve 14 gol ile 6 asistlik katkı sağlamıştı.