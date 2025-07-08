Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da yıldız ayrılığı: Transferde geri sayım başladı!

Galatasaray'da yıldız vedası için kritik bir transfer süreci gerçekleşiyor. Galatasaray formasıyla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz'a, an itibarıyla Avrupa'dan pek çok takım talip olmuş durumda.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'da yıldız ayrılığı: Transferde geri sayım başladı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 20:31
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 20:35

Galatasaray'da transferi için geri sayım başladı. Galatasaray için sürpriz transfer süreci adım adım ilerlerken, Barış Alper Yılmaz'a ise şimdi de Inter talip oldu ve ilk temaslar gerçekleşti.

GALATASARAY'DA YILDIZ İSMİN VEDASI CİDDİ ANLAMDA GÜNDEMDE

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için transfer gündemi gün geçtikçe derinleşiyor. Milli yıldıza ilk olarak Leipzig talip olurken, an itibarıyla ise Inter de devreye girdi. Halihazırda Galatasaray'dan sonra Avrupa'da oynamak isteyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmayı hedefleyen Inter, ciddi bir bonservis pazarlığı için menajerlik sürecini başlattı.

Galatasaray'da yıldız ayrılığı: Transferde geri sayım başladı!

BARIŞ ALPER YILMAZ DA GALATASARAY'DAN TRANSFER OLMAK İSTİYOR

Galatasaray formasıyla iyi performanslar gösteren ve kupalar kazanan Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz dönemde Avrupa'da oynamak istediğini ve sarı kırmızılı takımın izin vermesiyle birlikte transfere olumlu yaklaştığını belirtmişti.

Galatasaray'da yıldız ayrılığı: Transferde geri sayım başladı!

GALATASARAY'DA VEDASI BEKLENEN BARIŞ ALPER YILMAZ'IN PERFORMANSI

Galatasaray'ın iyi bir teklifle birlikte transferine olumlu yaklaştığı Barış Alper Yılmaz, geçen sezon Aslan ile 48 maça çıkmış ve 14 gol ile 6 asistlik katkı sağlamıştı.

Galatasaray'da yıldız ayrılığı: Transferde geri sayım başladı!

Sıkça Sorulan Sorular

BARIŞ ALPER YILMAZ'I HANGİ TAKIMLAR İSTİYORDU?
Inter ve Leipzig'in gündeminde olan milli oyuncuya, İngiltere'den de talipler olduğu biliniyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Henry Onyekuru Süper Lig'e dönüyor: Trabzonspor'a transferde büyük sürpriz!
Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu müjdesi: Inter'den transfer hamlesi!
ETİKETLER
#barış alper yılmaz
#barış alper yılmaz
#Galatasaray Transferleri
#Transfer Haberleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.