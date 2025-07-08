Son dakika | Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kaya görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada tutuklama kararı verilen Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kaya'nın görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, hakkında ‘İcbar Suretiyle İrtikap, Rüşvet Almak ve Zimmet’ suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Manavgat 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/252 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

https://x.com/TC_icisleri/status/1942643637818364218