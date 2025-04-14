İbrahim Tatlıses'e büyük şok! Kardeşi Hüseyin Tatlı tutuklandı

Hüseyin Tatlı, abisi İbrahim Tatlıses'in "Oğlum senden bir şey olmaz, kendini yorma" ifadelerinden sonra adeta sinirden küplere binerek sosyal medya hesabından abisine sitem etmişti. İki kardeş arasında gerilim sürerken Hüseyin Tatlı yeni bir olayla gündeme geldi.

HÜSEYİN TATLI TUTUKLANDI

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, geçen günlerde bir televizyon programına konuşarak kardeşi için, "Oğlum senden bir şey olmaz kendini yorma" ifadelerini kullanmıştı. Abisinin bu sözleri üzerine sinirlenen Hüseyin Tatlı sosyal medya hesabından, "Eğri otur, doğru konuş derler adama. 'Oğlum senden bir şey olmaz kendini yorma dedim' demişsin bana. Asla böyle bir konuşma olmadı seninle aramızda. Yalan söyledin. Bak şimdi yakışmadı." demişti.

Abisi ile yaşadığı problemlerle gündemden düşmeyen Hüseyin Tatlı, Söylemezsem Olmaz programında yer alan habere göre, geçen hafta sonu Antalya'daki bir mekanda sahne alarak konser verdi. Konser sonrası kendisi için çağırılan taksiye binen ünlü şarkıcı kalacağı otele geldiğinde ise beklenmedik bir olayla karşılaşarak şoke oldu. Taksici mekan tarafından karşılanması gereken ücreti ünlü sanatçıdan talep etti. İkili arasında taksi ücretinden dolayı başlayan tartışma küfürleşmeye döndü.

HÜSEYİN TATLI TUTUKLANDI

Aldığı darbe sonrası taksici yere düşerken, taksicinin arkadaşları otele doğru yönelen Tatlı'ya tekme ve yumruklarla saldırdı. 3 kişi tarafından darp edilen ünlü şarkıcı yere düşerek ayağını kırdı. Hüseyin tatlı, taksicinin şikayeti üzerine polis ekiplerince göz altına alındı. Taksici başına aldığı darbe sonrasında gece boyunca yoğun bakımda müşade altında kaldı.

Hüseyin tatlıysa taksicinin hayati riski olduğu gerekçesiyle emniyet müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Ünlü şarkıcı çıkarıldığı adli kararınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.