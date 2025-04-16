Tarkan'ın acı günü! Annesi Neşe Tevetoğlu hayatını kaybetti

Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bir süredir Antalya’da yaşayan Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi İstanbul'a getirilecek.

TARKAN'IN ANNE ACISI

Neşe Tevetoğlu, son yolculuğuna yarın İstanbul’da uğurlanacak. Almanya'da yaşayan Tarkan Tevetoğlu, acı haberi alır almaz İstanbul'a geldi.

Neşe Tevetoğlu, 2020 yılında ‘Akut kritik bacak iskemisi’ tanısıyla acil ameliyata alınmış ve sağ bacak ana atardamarındaki tıkanıklık giderildi. O dönem annesinin yanından bir saniye ayrılmayan Tarkan, annesinin sağlık durumuyla ilgili; “Annem bizi korkuttu, çok şükür şimdi iyi” dedi.

